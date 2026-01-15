DAX25.352 +0,3%Est506.041 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,74 -3,9%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.232 -0,1%Euro1,1612 ±0,0%Öl63,62 -0,4%Gold4.598 -0,4%
Prognose-Check

Spannendes Jahr 2026 für Tesla-Aktie voraus: Robo-Taxis und KI im Fokus

16.01.26 03:41 Uhr
Prognose für NASDAQ-Titel Tesla-Aktie in 2026: Robo-Taxis und KI als potentielle Wachstumstreiber | finanzen.net

Nach einem herausfordernden Jahr will Tesla 2026 mit neuen Modellen, erschwinglicheren Preisen und Robo-Taxis wieder durchstarten.

• Die Auslieferungen im vierten Quartal 2025 gingen im Vergleich zu Q4 2024 deutlich zurück
• Günstigere "Standard"-Modelle sollen Absatz in Europa und Asien stützen
• Robo-Taxis und KI-Technologien sind entscheidende Wachstumstreiber für 2026

Zum Jahresende 2025 gab Tesla-Chef Elon Musk einen viel beachteten Einblick in die Fortschritte von Teslas Robotaxi-Projekt: Er berichtete auf X (ehemals Twitter), dass er selbst in einem Fahrzeug ohne Sicherheitsmonitor als Passagier unterwegs war, während das Auto vollkommen autonom durch Austin im US-Bundesstaat Texas fuhr:

Dieser Schritt deutet nicht nur auf die technologische Reife von Teslas autonomem Fahren hin, sondern könnte auch weitreichende Auswirkungen auf das Geschäftsmodell des Unternehmens haben. Investoren und Analysten blicken daher gespannt auf 2026, da die kommerzielle Einführung der Robo-Taxis das Wachstumspotenzial von Tesla weiter antreiben könnte.

Ausblick auf Tesla 2026: Stabilisierung nach Absatzrückgang

Laut der von Tesla zusammengestellten und auf der Unternehmenswebseite veröffentlichten Konsenseinschätzung von Analysten aus verschiedenen Analysehäusern wird eine Erholung der Auslieferungszahlen in den kommenden Jahren erwartet, nachdem der E-Autobauer in den vergangenen Quartalen Rückgänge verkraften musste. Dem Anfang Januar veröffentlichten Auslieferungsbericht zufolge lieferte der E-Autobauer etwa im vierten Quartal 2025 nur knapp 406.600 Model 3 und Model Y aus. Diese beiden Modelle machen demnach weiterhin den Großteil der Auslieferungen aus, während andere Tesla-Modelle mit knapp 11.650 Stück nur einen geringen Anteil beitragen.
Im Vergleich zum vierten Quartal 2024 ging die Zahl der ausgelieferten Model 3- und Model Y-Fahrzeuge allerdings im Berichtszeitraum um rund 77.000 Einheiten zurück.

KI und Robo-Taxis im Mittelpunkt

Doch die zuletzt rückläufigen Verkaufszahlen geraten immer mehr in den Hintergrund: Wie Barclays-Analyst Dan Levy in einer Kundennotiz bekanntgab, seien Autoverkäufe und klassische Geschäftszahlen inzwischen fast zweitrangig. Seiner Einschätzung nach gewinnen KI und autonome Technologien immer mehr an Bedeutung.

Auch Tesla-Chef Elon Musk betont häufig, dass der Wert des Unternehmens langfristig von den Fortschritten bei Robo-Taxis, dem humanoiden Roboter Optimus und KI abhängen werde.

Absatzstütze durch günstigere Modelle

Mit den im Oktober 2025 eingeführten "Standard"-Versionen von Model 3 und Model Y SUV reagierte Tesla allerdings dennoch auch auf den wachsenden Preisdruck im E-Auto-Markt. Die rund 5.000 US-Dollar günstigeren Einstiegspreise sollen laut Analysten-Einschätzungen helfen, die Verkaufszahlen insbesondere in Europa und Asien zu stabilisieren, wo chinesische Hersteller immer mehr Marktanteile gewinnen. Laut Reuters erwarten Analysten, dass diese Strategie im kommenden Jahr zu einer Erholung der Auslieferungen beitragen könnte, auch wenn neue preiswerte Modelle von Ford und Chevrolet den Wettbewerb verschärfen.

Fokus auf Robo-Taxis und KI

Ein zentraler Wachstumstreiber bleibt der Einsatz von Robo-Taxis ohne Sicherheitsfahrer. Nach einer Einschätzung von Wedbush-Analyst Dan Ives könnten Teslas Robo-Taxis bis Ende 2026 in bis zu 30 Städten unterwegs sein - damit würde Tesla Alphabets Robo-Taxi-Service Waymo überholen, der derzeit nur in fünf Städten aktiv ist.

Der Start der Robo-Taxis dürfte somit entscheidend für 2026 sein - und dafür, ob Tesla den hohen Erwartungen gerecht werden kann: Denn laut "MarketWatch" wird die Tesla-Aktie aktuell extrem hoch bewertet und mit dem fast 300-Fachen des erwarteten Gewinns gehandelt (Stand: 15. Januar 2026).

Auch Wedbush-Analyst Dan Ives bleibt bei Tesla optimistisch und sieht das Kursziel bei 600 US-Dollar.

Sollten seine Erwartungen eintreten, würde dies einen potenziellen Sprung von 36,81 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 438,57 US-Dollar entsprechen (Stand: 15.01.2026).

Insgesamt erwarten Analysten, dass die Aktie vor allem von den Fortschritten bei Robo-Taxis, KI und anderen Zukunftstechnologien getrieben wird und weiterhin Wachstumspotenzial bietet.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com, kovop / Shutterstock.com

