364,20 EUR -13,25 EUR -3,51 %
STU
422,00 USD -16,93 USD -3,86 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 1,27 Bio. EUR

KGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T

ISIN US88160R1014

Symbol TSLA

Jefferies & Company Inc.

Tesla Hold

08:01 Uhr
Tesla
364,20 EUR -13,25 EUR -3,51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tesla auf "Hold" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Etwas verfehlt habe Tesla die Erwartungen an die operative Gewinnmarge (Ebit-Marge), sie beim freien Cashflow aber klar übertroffen, schrieb Philippe Houchois am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht. Das aktuelle Auto-Geschäft treibe die Bewertung nicht mehr in die Höhe, erwirtschafte aber mehr Barmittel als derzeit notwendig, um künftige Entwicklungen zu finanzieren./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 19:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 19:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 438,97		 Abst. Kursziel*:
-31,66%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 422,00		 Abst. Kursziel aktuell:
-28,91%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 315,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

10.10.25 Tesla Outperform RBC Capital Markets
08.10.25 Tesla Sell UBS AG
03.10.25 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Tesla Sell UBS AG
02.10.25 Tesla Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Tesla

finanzen.net Unter Erwartungen Tesla-Aktie rutscht ab: Elektroautobauer trotz Verkaufsrekord mit deutlichem Gewinneinbruch Tesla-Aktie rutscht ab: Elektroautobauer trotz Verkaufsrekord mit deutlichem Gewinneinbruch
dpa-afx ROUNDUP: Tesla mit nächstem Gewinnrückgang trotz Verkaufsrekords
finanzen.net Drei Jahre Bullenmarkt: Warum Tech-Aktien die Börsen tragen und Anleger vorsichtig bleiben sollten
dpa-afx Tesla trotz Verkaufsrekords mit nächstem Gewinnrückgang
finanzen.net Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht
finanzen.net Tesla Aktie News: Tesla am Mittwochabend mit Kurseinbußen
finanzen.net Tesla-Konkurrent Rivian im Fokus: CEO sieht Autohersteller ohne Software am Scheideweg
finanzen.net Ausblick: Tesla präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
finanzen.net Tesla Aktie News: Tesla kommt am Mittwochnachmittag kaum vom Fleck
Benzinga Elon Musk Calls Proxy Advisor Firms Opposing His Trillion-Dollar Pay &#39;Corporate Terrorists,&#39; Accuses Them Of Voting On &#39;Random Political Lines&#39;
Benzinga Tesla, IBM, Quantumscape, Lam Research And Nuburu: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
Benzinga Former Tesla AI Chief Gives Insights On Elon Musk&#39;s &#39;Unique&#39; Style Of Running The &#39;Biggest Startups&#39; On Earth — And Of Course He Is Unconventional
BBC Tesla profits slide despite record revenue
MotleyFool Tesla (TSLA) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Business Times Tesla earnings miss despite record third-quarter sales surge
Financial Times Elon Musk really deserves that $1tn bonus package
Zacks Tesla (TSLA) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
