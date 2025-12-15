DAX 24.077 -0,6%ESt50 5.718 -0,6%MSCI World 4.392 -0,4%Top 10 Crypto 11,44 -4,8%Nas 23.111 +0,2%Bitcoin 74.473 +1,3%Euro 1,1749 +0,0%Öl 58,85 -2,5%Gold 4.303 -0,1%
Siemens Healthineers Aktie

Marktkap. 49,17 Mrd. EUR

KGV 24,04
WKN SHL100

ISIN DE000SHL1006

Bernstein Research

Siemens Healthineers Outperform

21:16 Uhr
Siemens Healthineers Outperform
Siemens Healthineers AG
44,09 EUR -0,10 EUR -0,23%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Healthineers mit "Outperform" und einem Kursziel von 52,90 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Nach einem für die europäische Medizintechnikbranche turbulenten Jahr 2025 gibt Analystin Susannah Ludwig in ihrem am Dienstag vorliegenden Bericht ein Update zu den wichtigsten Themen, die 2026 im Fokus stehen. Siemens Healthineers dürfte den kommenden 12 Monaten weiter in den Bereichen Bildgebung und Präzisionstherapie solide wachsen. Unterstützung komme unter anderem durch die starke Auftragslage./ck/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 09:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 16:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Outperform

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
52,90 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
44,39 €		 Abst. Kursziel*:
19,17%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
44,09 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,98%
Analyst Name:
Susannah Ludwig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

21:16 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
04.12.25 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
03.12.25 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
18.11.25 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

Dow Jones Ausblick stabil Siemens Healthineers-Aktie freundlich: Moody's vergibt Bonitätsbewertung "A3" Siemens Healthineers-Aktie freundlich: Moody's vergibt Bonitätsbewertung "A3"
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag in Grün
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX am Dienstagnachmittag mit Abgaben
finanzen.net XETRA-Handel TecDAX verliert
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Mittag an Boden
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone
finanzen.net XETRA-Handel: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester
finanzen.net XETRA-Handel: DAX verbucht am Montagnachmittag Zuschläge
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Montagnachmittag auf grünem Terrain
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, buy
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Program based order to sell a portion of 900 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Entitlement to transfer 900 Siemens Healthineers Shares in connection with a Siemens Healthineers Share Program (transfer with value date ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, Program based order to sell a portion of 11,478 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, Entitlement to transfer 11,478 Siemens Healthineers Shares in connection with Siemens Healthineers Share Programs (transfer with value date ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, Program based order to sell a portion of 371 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dr. Jochen Schmitz, Program based order to sell a portion of 13,664 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
