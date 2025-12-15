Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 49,17 Mrd. EURKGV 24,04
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Healthineers mit "Outperform" und einem Kursziel von 52,90 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Nach einem für die europäische Medizintechnikbranche turbulenten Jahr 2025 gibt Analystin Susannah Ludwig in ihrem am Dienstag vorliegenden Bericht ein Update zu den wichtigsten Themen, die 2026 im Fokus stehen. Siemens Healthineers dürfte den kommenden 12 Monaten weiter in den Bereichen Bildgebung und Präzisionstherapie solide wachsen. Unterstützung komme unter anderem durch die starke Auftragslage./ck/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 09:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 16:35 / UTC
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Outperform
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
52,90 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
44,39 €
|Abst. Kursziel*:
19,17%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
44,09 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,98%
|
Analyst Name:
Susannah Ludwig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,53 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|21:16
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|04.12.25
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|21:16
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
