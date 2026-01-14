DAX 25.266 -0,1%ESt50 6.034 +0,5%MSCI World 4.512 +0,1%Top 10 Crypto 13,05 +2,1%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.322 +0,0%Euro 1,1634 -0,1%Öl 64,34 -1,6%Gold 4.609 -0,4%
Siemens Healthineers Aktie

46,90 EUR -0,12 EUR -0,26 %
STU
Marktkap. 52,2 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100

ISIN DE000SHL1006

Symbol SEMHF

UBS AG

Siemens Healthineers Neutral

10:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
46,90 EUR -0,12 EUR -0,26%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 50 auf 51 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktien der Bayern seien reizvoll, aber es sei noch ein bisschen zu früh, schrieb Graham Doyle am Mittwochnachmittag. Die Vergleichshürde für das erste Quartal liege recht hoch./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
47,02 €		 Abst. Kursziel*:
8,46%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
46,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,74%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

10:01 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
08:41 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
06.01.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
19.12.25 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

finanzen.net Aktie bewertet Siemens Healthineers-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Neutral Siemens Healthineers-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Neutral
finanzen.net DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Siemens Healthineers-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: TecDAX beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Vormittag südwärts
finanzen.net Verluste in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochnachmittag höher
finanzen.net Schwacher Handel: TecDAX fällt am Mittwochnachmittag
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag gesucht
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, buy
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Program based order to sell a portion of 900 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Entitlement to transfer 900 Siemens Healthineers Shares in connection with a Siemens Healthineers Share Program (transfer with value date ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, Program based order to sell a portion of 11,478 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, Entitlement to transfer 11,478 Siemens Healthineers Shares in connection with Siemens Healthineers Share Programs (transfer with value date ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, Program based order to sell a portion of 371 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dr. Jochen Schmitz, Program based order to sell a portion of 13,664 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
