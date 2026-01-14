Siemens Healthineers Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 50 auf 51 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktien der Bayern seien reizvoll, aber es sei noch ein bisschen zu früh, schrieb Graham Doyle am Mittwochnachmittag. Die Vergleichshürde für das erste Quartal liege recht hoch./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Neutral
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
51,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
47,02 €
|Abst. Kursziel*:
8,46%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
46,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,74%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,53 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|10:01
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|08:41
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
