ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Siemens Healthineers auf 51 Euro - 'Neutral'

15.01.26 12:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
46,83 EUR -0,34 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 50 auf 51 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktien der Bayern seien reizvoll, aber es sei noch ein bisschen zu früh, schrieb Graham Doyle am Mittwochnachmittag. Die Vergleichshürde für das erste Quartal liege recht hoch./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
10:01Siemens Healthineers NeutralUBS AG
08:41Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.01.2026Siemens Healthineers OutperformBernstein Research
06.01.2026Siemens Healthineers HoldDeutsche Bank AG
19.12.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:41Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.01.2026Siemens Healthineers OutperformBernstein Research
19.12.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
18.12.2025Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
17.12.2025Siemens Healthineers OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10:01Siemens Healthineers NeutralUBS AG
06.01.2026Siemens Healthineers HoldDeutsche Bank AG
04.12.2025Siemens Healthineers HoldDeutsche Bank AG
18.11.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
05.11.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Siemens Healthineers verkaufenJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Healthineers AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen