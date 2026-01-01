DAX24.960 -1,3%Est505.926 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,42 -4,3%Nas23.515 -0,1%Bitcoin80.039 -0,7%Euro1,1645 +0,5%Öl64,17 -0,1%Gold4.673 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX unter Druck -- US-Börsen im Feiertag -- adidas, Nordex, SAP, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, D-Wave, NVIDIA, Alphabet, Bayer, Bitcoin im Fokus
Top News
Wegen Zollsorgen: DAX schließt unter 25.000er-Marke: Grönland-Streit könnte Handelskonflikt eskalieren lassen Wegen Zollsorgen: DAX schließt unter 25.000er-Marke: Grönland-Streit könnte Handelskonflikt eskalieren lassen
QXO Inc.: Experten sehen nach der Kapitalerhöhung enorme Wachstumschancen - Benchmark bestätigt Kaufempfehlung mit 110 % Kurspotenzial! QXO Inc.: Experten sehen nach der Kapitalerhöhung enorme Wachstumschancen - Benchmark bestätigt Kaufempfehlung mit 110 % Kurspotenzial!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EU: Zusatzzölle auf US-Waren könnten am 7. Februar kommen

19.01.26 16:27 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU ist nach eigenen Angaben für den Fall gewappnet, dass der Grönland-Streit mit den USA zu einem neuen Zollkonflikt führt. Ein Sprecher der Europäischen Kommission bestätigte in Brüssel, dass theoretisch bereits am 7. Februar EU-Sonderzölle auf Wareneinfuhren im Wert von 93 Milliarden Euro fällig werden könnten. Diese Abgaben seien im Zuge des Zollkonflikts im vergangenen Jahr vorbereitet worden und würden automatisch in Kraft treten, wenn die derzeit nur bis zum 6. Februar beschlossene Aussetzung nicht verlängert werde.

Wer­bung

Betroffen von den EU-Ausgleichszöllen wäre eine lange Liste mit Industrie- und Agrarprodukten wie zum Beispiel Flugzeugen, Motorrädern, Rindfleisch, Whiskey oder Zitrusfrüchten. Die Maßnahmen hätten im vergangenen Sommer in Kraft treten sollen, wenn die USA angedrohte Zölle in Höhe von 30 Prozent auf die Einfuhr europäischer Produkte eingeführt hätten. Stattdessen gab es dann allerdings eine Abmachung auf einen Basiszollsatz in Höhe von 15 Prozent und die Verordnung für die Gegenzölle wurde erst einmal für sechs Monate wieder ausgesetzt.

Trumps neue Zollpläne sehen vor, ab dem 1. Februar Strafzölle in Höhe von zehn Prozent auf Importe aus Deutschland und sieben anderen europäischen Staaten zu verhängen. Der US-Präsident will damit den Widerstand gegen einen Verkauf der zu Dänemark gehörenden Insel Grönland an die Vereinigten Staaten brechen. Die Regierung in Kopenhagen schließt ein solches Geschäft bislang aus und wird dabei aktiv von mehreren europäischen Staaten unterstützt. Die Zölle sollen nun diejenigen treffen, die jüngst symbolisch Soldaten nach Grönland entsendet hatten. Neben Dänemark und Deutschland waren das unter anderem Frankreich, Großbritannien und die Niederlande./aha/DP/mis