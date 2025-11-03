DAX 23.760 -0,8%ESt50 5.617 -0,8%MSCI World 4.340 -0,2%Top 10 Crypto 13,78 -0,1%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.496 +0,0%Euro 1,1488 +0,0%Öl 64,63 +0,4%Gold 3.959 +0,7%
Siemens Healthineers Aktie

45,77 EUR -3,42 EUR -6,95 %
STU
Marktkap. 54,75 Mrd. EUR

KGV 31,01 Div. Rendite 1,76%
WKN SHL100

ISIN DE000SHL1006

Symbol SEMHF

UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Quartalsergebnisse und die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 seien schon eine heftige Enttäuschung, schrieb Graham Doyle am Mittwoch. Er sieht nun sieben Prozent Korrekturbedarf für die Konsensschätzung des Überschusses 2026./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
48,75 €		 Abst. Kursziel*:
2,56%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
45,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,24%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,54 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

12:01 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
09:31 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
09:21 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
03.11.25 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

