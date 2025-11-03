Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 54,75 Mrd. EURKGV 31,01 Div. Rendite 1,76%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Quartalsergebnisse und die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 seien schon eine heftige Enttäuschung, schrieb Graham Doyle am Mittwoch. Er sieht nun sieben Prozent Korrekturbedarf für die Konsensschätzung des Überschusses 2026./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens AG
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Neutral
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
48,75 €
|Abst. Kursziel*:
2,56%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
45,77 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,24%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,54 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|12:01
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|09:31
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:21
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|03.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|09:31
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:21
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|03.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:21
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|03.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.20
|Siemens Healthineers verkaufen
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|20.08.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|27.06.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|20.06.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG