Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 49,56 Mrd. EURKGV 24,04
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Siemens Healthineers beim Kursziel von 55 Euro mit "Outperform" aufgenommen. Die Aktien der Münchner hatten in der Bewertung fast wieder den Tiefpunkt seit dem Börsengang erreicht, schrieb Natalia Webster in ihrer am Mittwoch vorliegenden Analyse. Dies werde dem mittelfristigen Umsatz- und Gewinnpotenzial nicht gerecht - und auch nicht der Vormachtstellung des Unternehmens in Kernmärkten. Zusätzliches Bewertungspotenzial sieht Webster im Falle eines Verkaufs des Diagnostik-Geschäfts. Die Aktien des Konkurrenten Philips startet sie mit "Sector Perform"./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 00:21 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 00:45 / EST
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Outperform
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
44,15 €
|Abst. Kursziel*:
24,58%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
44,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,71%
|
Analyst Name:
Natalia Webster
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,46 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
