DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Warner will wohl zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten, Netflix vorn -- Wette auf autonomes Fahren treibt Tesla auf Rekordhoch -- Südzucker im Fokus
Siemens Healthineers Aktie

44,82 EUR +0,73 EUR +1,66 %
STU
Marktkap. 49,56 Mrd. EUR

KGV 24,04
WKN SHL100

ISIN DE000SHL1006

Symbol SEMHF

Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
44,82 EUR 0,73 EUR 1,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Siemens Healthineers beim Kursziel von 55 Euro mit "Outperform" aufgenommen. Die Aktien der Münchner hatten in der Bewertung fast wieder den Tiefpunkt seit dem Börsengang erreicht, schrieb Natalia Webster in ihrer am Mittwoch vorliegenden Analyse. Dies werde dem mittelfristigen Umsatz- und Gewinnpotenzial nicht gerecht - und auch nicht der Vormachtstellung des Unternehmens in Kernmärkten. Zusätzliches Bewertungspotenzial sieht Webster im Falle eines Verkaufs des Diagnostik-Geschäfts. Die Aktien des Konkurrenten Philips startet sie mit "Sector Perform"./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 00:21 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Outperform

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
44,15 €		 Abst. Kursziel*:
24,58%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
44,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,71%
Analyst Name:
Natalia Webster 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,46 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

16.12.25 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
04.12.25 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
03.12.25 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
18.11.25 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
mehr Analysen

