Novo Nordisk-Aktie dennoch im Plus: Neue Sammelklage wegen Ozempic & Co. in den USA
Daimler Truck Aktie

37,67 EUR +0,23 EUR +0,61 %
STU
Marktkap. 28,44 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK

ISIN DE000DTR0CK8

Symbol DTGHF

UBS AG

Daimler Truck Neutral

10:21 Uhr
Daimler Truck Neutral
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
37,67 EUR 0,23 EUR 0,61%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler Truck von 41 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Stimmung für Lkw-Bauer laufe bereits auf Hochtouren, die Auftragslage müsse allerdings noch einen Gang hochschalten, schrieb Hemal Bhundia am Montagabend./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 18:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 18:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
37,92 €		 Abst. Kursziel*:
5,49%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
37,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,19%
Analyst Name:
Hemal Bhundia 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

10:21 Daimler Truck Neutral UBS AG
09.12.25 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
02.12.25 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
26.11.25 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 Daimler Truck Neutral UBS AG
mehr Analysen

