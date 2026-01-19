DAX 24.685 -1,1%ESt50 5.872 -0,9%MSCI World 4.505 -0,1%Top 10 Crypto 12,08 -3,3%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.564 -2,4%Euro 1,1720 +0,6%Öl 63,55 -1,0%Gold 4.729 +1,2%
Daimler Truck Aktie

Marktkap. 30,43 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK

ISIN DE000DTR0CK8

Symbol DTGHF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Nach den vergangene Woche veröffentlichten Quartals-Absatzzahlen habe er sein Bewertungsmodell für den Nutzfahrzeughersteller aktualisiert, schrieb Nick Housden in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Resultate hätten über den Konsensschätzungen gelegen und untermauerten seine Sicht, dass in Nordamerika ein Ende des Abwärtszyklus in Sicht sei. Im ersten Halbjahr 2026 gebe es allerdings noch erhebliche Unwägbarkeiten./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:51 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
40,08 €		 Abst. Kursziel*:
19,76%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
39,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,79%
Analyst Name:
Nick Housden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

08:26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
16.01.26 Daimler Truck Halten DZ BANK
16.01.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
16.01.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
15.01.26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

