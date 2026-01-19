Daimler Truck Aktie
Marktkap. 30,43 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Nach den vergangene Woche veröffentlichten Quartals-Absatzzahlen habe er sein Bewertungsmodell für den Nutzfahrzeughersteller aktualisiert, schrieb Nick Housden in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Resultate hätten über den Konsensschätzungen gelegen und untermauerten seine Sicht, dass in Nordamerika ein Ende des Abwärtszyklus in Sicht sei. Im ersten Halbjahr 2026 gebe es allerdings noch erhebliche Unwägbarkeiten./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:51 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Trucks
Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
40,08 €
|Abst. Kursziel*:
19,76%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
39,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,79%
|
Analyst Name:
Nick Housden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Daimler Truck
|08:26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|16.01.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|08:26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|16.01.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|08:26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|08.01.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK