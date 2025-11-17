DAX 23.173 -1,8%ESt50 5.534 -1,9%MSCI World 4.255 -1,2%Top 10 Crypto 12,79 +2,4%Nas 22.387 -1,4%Bitcoin 80.610 +1,5%Euro 1,1576 -0,1%Öl 64,05 +0,0%Gold 4.071 +0,6%
Xiaomi-Aktie letztlich in Rot: Xiaomi schlägt mit Gewinn- und Umsatzplus die Markterwartungen
Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus: Operative Marge soll deutlich steigen - HENSOLDT und RENK profitieren nicht
Daimler Truck Aktie

34,58 EUR +0,12 EUR +0,35 %
Marktkap. 26,01 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK

ISIN DE000DTR0CK8

Symbol DTGHF

UBS AG

Daimler Truck Neutral

12:16 Uhr
Daimler Truck Neutral
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
34,58 EUR 0,12 EUR 0,35%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Daimler Truck nach einem Informationsgespräch mit Finanzvorständin Eva Scherer und dem IR-Team mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Neutral" belassen. Der Tenor sei neutral gewesen, wobei die nordamerikanischen Zölle ein zentrales Thema gewesen seien, schrieb Hemal Bhundia am Montag. So habe der Lkw-Bauer erklärt, dass es noch offene Fragen zu den neuen Zöllen gebe. Zudem sei die Bedeutung der Erholung des nordamerikanischen Frachtmarktes sowie weitere Faktoren für Lkw-Bestellungen in Nordamerika betont worden. Themen seien zudem die europäische Nachfrage gewesen, die Lkw-Preisentwicklung und der Zeitpunkt von Aktienrückkäufen./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 07:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
33,85 €		 Abst. Kursziel*:
21,12%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
34,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,57%
Analyst Name:
Hemal Bhundia 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

12:16 Daimler Truck Neutral UBS AG
14.11.25 Daimler Truck Halten DZ BANK
10.11.25 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
10.11.25 Daimler Truck Buy Warburg Research
10.11.25 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

