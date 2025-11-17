Daimler Truck Aktie
Marktkap. 26,01 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Daimler Truck nach einem Informationsgespräch mit Finanzvorständin Eva Scherer und dem IR-Team mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Neutral" belassen. Der Tenor sei neutral gewesen, wobei die nordamerikanischen Zölle ein zentrales Thema gewesen seien, schrieb Hemal Bhundia am Montag. So habe der Lkw-Bauer erklärt, dass es noch offene Fragen zu den neuen Zöllen gebe. Zudem sei die Bedeutung der Erholung des nordamerikanischen Frachtmarktes sowie weitere Faktoren für Lkw-Bestellungen in Nordamerika betont worden. Themen seien zudem die europäische Nachfrage gewesen, die Lkw-Preisentwicklung und der Zeitpunkt von Aktienrückkäufen./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 07:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
33,85 €
|Abst. Kursziel*:
21,12%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
34,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,57%
|
Analyst Name:
Hemal Bhundia
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
