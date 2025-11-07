Daimler Truck Aktie
Marktkap. 25,43 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 55 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lkw-Hersteller scheine die Erwartungen zu erfüllen und übertreffe seine Wettbewerber in Europa, bleibe aber in den USA hinter den Erwartungen zurück, schrieb Fabio Hölscher am Montag in seinem Resümee des Quartalsberichts. Er geht davon aus, dass sich diese Entwicklung vorerst fortsetzt.r ob/edh/ag
Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
53,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
35,91 €
|Abst. Kursziel*:
47,59%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
35,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,39%
|
Analyst Name:
Fabio Hölscher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
