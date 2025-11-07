DAX 23.996 +1,8%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.335 +0,2%Top 10 Crypto 14,50 +4,9%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 91.712 +1,1%Euro 1,1564 +0,1%Öl 63,84 +0,2%Gold 4.078 +2,0%
Daimler Truck Aktie

35,96 EUR +1,48 EUR +4,29 %
STU
Marktkap. 25,43 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK

ISIN DE000DTR0CK8

Symbol DTGHF

Daimler Truck
35,96 EUR 1,48 EUR 4,29%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 55 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lkw-Hersteller scheine die Erwartungen zu erfüllen und übertreffe seine Wettbewerber in Europa, bleibe aber in den USA hinter den Erwartungen zurück, schrieb Fabio Hölscher am Montag in seinem Resümee des Quartalsberichts. Er geht davon aus, dass sich diese Entwicklung vorerst fortsetzt.r ob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Buy

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
35,91 €		 Abst. Kursziel*:
47,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
35,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,39%
Analyst Name:
Fabio Hölscher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

11:31 Daimler Truck Buy Warburg Research
11:11 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
08:21 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 Daimler Truck Neutral UBS AG
07.11.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

