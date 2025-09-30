Daimler Truck Aktie
Marktkap. 26,89 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Underperform" belassen. Der Lkw-Hersteller dürfte deutliche Einbußen im nordamerikanischen Markt verzeichnet haben, schrieb Harry Martin am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Die durchschnittlichen Analystenprognosen für 2026 hält er für zu optimistisch./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Trucks
Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
35,60 €
|Abst. Kursziel*:
-10,11%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
35,09 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,81%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Daimler Truck
|09:36
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09:36
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|05.08.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|01.08.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.07.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|09.07.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|13.06.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG