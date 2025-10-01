DAX 23.512 -0,9%ESt50 5.567 -0,8%MSCI World 4.318 -0,1%Top 10 Crypto 13,42 -4,0%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 86.523 -1,4%Euro 1,1558 +0,1%Öl 63,94 +0,6%Gold 3.997 +0,5%
Daimler Truck Aktie

33,95 EUR -0,67 EUR -1,94 %
STU
Marktkap. 25,72 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK

ISIN DE000DTR0CK8

Symbol DTGHF

Bernstein Research

Daimler Truck Underperform

09:31 Uhr
Daimler Truck Underperform
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
33,95 EUR -0,67 EUR -1,94%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Underperform" belassen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern liege leicht unter der Erwartung, schrieb Harry Martin am Freitag. Im Fokus stünden aber der Ausblick 2026 sowie die US-Zölle./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:13 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:13 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
35,13 €		 Abst. Kursziel*:
-14,60%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
33,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,63%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

