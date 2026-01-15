DAX 25.205 -0,6%ESt50 6.007 -0,6%MSCI World 4.519 +0,0%Top 10 Crypto 12,83 -1,5%Nas 23.563 +0,1%Bitcoin 82.176 -0,2%Euro 1,1623 +0,1%Öl 64,30 +0,7%Gold 4.615 +0,0%
DAX etwas tiefer -- US-Börsen uneins -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, RWE, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, Amazon, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
Überraschung bei Verbraucherpreisen: Inflationsrate fällt im Dezember unter wichtige Marke
Bayer-Aktie dennoch tiefer: EU genehmigt dritte Indikation für Augenmedikament Eylea
Daimler Truck Aktie

41,35 EUR -0,22 EUR -0,53 %
STU
Marktkap. 30,19 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK

ISIN DE000DTR0CK8

Symbol DTGHF

DZ BANK

Daimler Truck Halten

15:56 Uhr
Daimler Truck Halten
Daimler Truck
41,35 EUR -0,22 EUR -0,53%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Daimler Truck nach Absatzzahlen von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. An den wichtigsten Absatzmärkten in Nordamerika und Europa gebe es leichte Aufwärtstendenzen, schrieb Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese blieben aber weiterhin von u?berdurchschnittlicher Unsicherheit geprägt. Das Chance-Risiko-Profil der Aktie des Nutzfahrzeugbauers wirke ausgewogen./rob/tih/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 14:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 14:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

