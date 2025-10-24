Daimler Truck Aktie
Marktkap. 26,69 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Chad Dillard wertete am Freitagabend die aktuelle Nachfragesituation am Lkw-Markt aus. Für europäische Hersteller bleibt er skeptisch. Daimler Truck sei besonders von der US-Schwäche betroffen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 22:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 23:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Truck AG
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
34,10 €
|Abst. Kursziel*:
-12,02%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
35,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-14,36%
|
Analyst Name:
Chad Dillard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
