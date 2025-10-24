DAX 24.271 +0,1%ESt50 5.702 +0,5%MSCI World 4.379 +0,2%Top 10 Crypto 15,77 +5,9%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 99.181 +0,8%Euro 1,1642 +0,1%Öl 65,42 -0,4%Gold 4.043 -0,9%
Daimler Truck Aktie

Marktkap. 26,69 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK

ISIN DE000DTR0CK8

Daimler Truck
Daimler Truck
35,03 EUR -0,25 EUR -0,71%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Chad Dillard wertete am Freitagabend die aktuelle Nachfragesituation am Lkw-Markt aus. Für europäische Hersteller bleibt er skeptisch. Daimler Truck sei besonders von der US-Schwäche betroffen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 22:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 23:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Truck AG

Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
34,10 €		 Abst. Kursziel*:
-12,02%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
35,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,36%
Analyst Name:
Chad Dillard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

10:56 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
20.10.25 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
20.10.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.25 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.10.25 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Daimler Truck

finanzen.net Aktienbewertung Daimler Truck-Aktie: Jüngste Einstufung durch Bernstein Research Daimler Truck-Aktie: Jüngste Einstufung durch Bernstein Research
finanzen.net DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Daimler Truck-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagvormittag ohne große Veränderung
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag stärker
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Mittag freundlich
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels mit Kursplus
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im DAX
dpa-afx ROUNDUP 2: Vergleich mit Spitzenverdiener? - Urteil stärkt Frauenrechte
dpa-afx ROUNDUP: Vergleich mit Spitzenverdiener? - Urteil stärkt Frauenrechte
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
Benzinga General Dynamics And Daimler Truck Expand Collaboration On Military Logistics
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Daimler Truck Holding AG: Strong Q2 performance - reduced outlook for 2025
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
Financial Times Daimler Truck considers China production exit as it faces ‘crazy’ down cycle
Financial Times Daimler Truck considers China production exit as it faces ‘crazy’ down cycle
