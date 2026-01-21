DAX 24.854 +1,2%ESt50 5.951 +1,2%MSCI World 4.480 +0,2%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.225 +1,2%Bitcoin 76.936 +0,5%Euro 1,1691 +0,0%Öl 64,92 -0,6%Gold 4.834 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Siemens Energy ENER6Y Netflix 552484 RENK RENK73 BASF BASF11 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Zölle gegen Europa zurückgezogen: DAX stärker -- Asiens Börsen mehrheitlich fester -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- DroneShield, VW, Bayer im Fokus
Top News
Volkswagen (VW) vz-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy Volkswagen (VW) vz-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Continental-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy Continental-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Daimler Truck Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
41,85 EUR +0,02 EUR +0,05 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 29,57 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN DTR0CK

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000DTR0CK8

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DTGHF

Bernstein Research

Daimler Truck Underperform

09:36 Uhr
Daimler Truck Underperform
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
41,85 EUR 0,02 EUR 0,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Harry Martin befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit den Chancen und Risiken, die Teslas vollelektrischer Sattelzug Semi für etablierten Lkw-Hersteller mit sich bringen könnte. Es herrsche weitgehend Einigkeit darüber, dass Tesla im Lkw-Bereich nicht denselben durchschlagenden Erfolg erzielen werde wie im Pkw-Segment, schrieb er. Selbst wenn Tesla die Produktion von Zehntausenden Lkw pro Jahr erfolgreich hochfahre und Marktführer werden sollte, wären die Auswirkungen auf die kurzfristigen Erträge der von ihm beobachteten Sektorunternehmen minimal./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 22:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
41,53 €		 Abst. Kursziel*:
-27,76%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
41,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-28,32%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

09:36 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
21.01.26 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.01.26 Daimler Truck Neutral UBS AG
20.01.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
16.01.26 Daimler Truck Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Daimler Truck

finanzen.net Aktienempfehlung Bernstein Research verleiht Daimler Truck-Aktie Underperform in jüngster Analyse Bernstein Research verleiht Daimler Truck-Aktie Underperform in jüngster Analyse
Dow Jones Mercedes Benz-Aktie gesucht: Fuso und Foxconn gründen Elektrobus-Hersteller in Japan
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagvormittag freundlich
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: DAX verliert letztendlich
finanzen.net XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag stärker
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich leichter
finanzen.net Verluste in Frankfurt: LUS-DAX mit Abgaben
finanzen.net Daimler Truck-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Neutral-Bewertung bekannt
EQS Group EQS-AFR: Daimler Truck Holding AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Joe Kaeser, buy
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Karin Radström, buy
EQS Group EQS-PVR: Daimler Truck Holding AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
EQS Group EQS-NVR: Daimler Truck Holding AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
RSS Feed
Daimler Truck zu myNews hinzufügen