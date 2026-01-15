DAX 25.274 -0,3%ESt50 6.017 -0,4%MSCI World 4.518 +0,0%Top 10 Crypto 12,85 -1,4%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.153 -0,2%Euro 1,1619 +0,1%Öl 64,62 +1,2%Gold 4.602 -0,3%
Profil

Delivery Hero Aktie

25,77 EUR +0,43 EUR +1,70 %
Marktkap. 7,65 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4

ISIN DE000A2E4K43

Symbol DLVHF

Barclays Capital

Delivery Hero Overweight

11:46 Uhr
Delivery Hero Overweight
Delivery Hero
25,77 EUR 0,43 EUR 1,70%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 38,10 auf 36,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Trends im europäischen Internetsektor seien 2026 recht stabil, schrieb Andrew Ross in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Das Umsatzwachstum dürfte stabil bleiben und die Margen dürften leicht zulegen. Thema blieben die Auswirkungen des KI-Trends. Mit Prosus gebe es nur einen klaren Gewinner und lediglich Auto1 erscheine immun, während es bei den meisten anderen Unternehmen positive wie negative Aspekte gebe. Die Favoriten des Analysten sind Auto1, Redcare und Vend Marketplaces, während er auf Asos, Ocado and Rightmove am skeptischsten schaut./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 23:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
36,40 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
25,42 €		 Abst. Kursziel*:
43,19%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
25,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,25%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

