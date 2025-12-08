DAX 24.165 +0,5%ESt50 5.733 +0,1%MSCI World 4.407 +0,0%Top 10 Crypto 12,14 +1,8%Nas 23.546 -0,1%Bitcoin 77.590 -0,3%Euro 1,1649 +0,1%Öl 62,36 -0,2%Gold 4.205 +0,4%
Daimler Truck Aktie

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 43 auf 41 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nicolai Kempf bevorzugt unter den Nutzfahrzeugherstellern Daimler Truck und Traton aufgrund ihres Restrukturierungspotenzials und der erwarteten Marktimpulse aus Deutschland, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick schrieb. Mit Blick auf die gesamte Branche der Lkw-Bauer erwartet Kempf, dass auch im kommenden Jahr die USA ein entscheidender Wettbewerbsmarkt bleiben dürften. Nach einem verhaltenen ersten Quartal rechnet er dort mit einem Aufschwung. Strengere Emissionsvorschriften sollten zudem zu einem kleineren Vorzieheffekt im zweiten Halbjahr führen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
36,47 €		 Abst. Kursziel*:
12,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
37,13 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,42%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

10:01 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
02.12.25 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
26.11.25 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 Daimler Truck Neutral UBS AG
14.11.25 Daimler Truck Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Daimler Truck

finanzen.net Aktie unter die Lupe Analyse: Buy-Bewertung für Daimler Truck-Aktie von Deutsche Bank AG Analyse: Buy-Bewertung für Daimler Truck-Aktie von Deutsche Bank AG
finanzen.net XETRA-Handel: DAX zum Start in der Gewinnzone
finanzen.net LUS-DAX aktuell: Zum Start Gewinne im LUS-DAX
finanzen.net Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long auf Oracle (PJ3MKH)
TraderFox Das sind die Top 5 europäischen Profiteure der neuen US-Abgasregeln
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag mit Abschlägen
finanzen.net Handel in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX steigen
finanzen.net XETRA-Handel: DAX in Grün
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag mit Abschlägen
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Joe Kaeser, buy
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Karin Radström, buy
EQS Group EQS-PVR: Daimler Truck Holding AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
EQS Group EQS-NVR: Daimler Truck Holding AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
Benzinga General Dynamics And Daimler Truck Expand Collaboration On Military Logistics
