KION GROUP Aktie

Barclays Capital

KION GROUP Overweight

21:21 Uhr
KION GROUP Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Kion vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Im vierten Quartal könnte es zu einer leichten Abschwächung der Auftragseingänge sowohl im Gabelstapler-Bereich als auch in der Lagerautomatisierung gekommen sein, schrieb Analyst Timothy Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei aber nur eine Unebenheit auf dem Wege der Besserung. Die grundlegenden Trends sollten 2026 zu einem erfreulicheren Jahr führen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP Overweight

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
60,00 €		 Abst. Kursziel*:
20,00%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
59,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,10%
Analyst Name:
Timothy Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

21:21 KION GROUP Overweight Barclays Capital
14:46 KION GROUP Underperform Jefferies & Company Inc.
26.01.26 KION GROUP Underperform Jefferies & Company Inc.
23.01.26 KION GROUP Buy Warburg Research
20.01.26 KION GROUP Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu KION GROUP AG

finanzen.net MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KION GROUP von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX zeigt sich letztendlich fester
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX freundlich
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX notiert zum Start im Plus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Kion auf 'Underperform' - Ziel runter auf 51 Euro
finanzen.net MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KION GROUP von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone
EQS Group EQS-News: Supervisory Board extends term of Chief Financial Officer Christian Harm
Zacks Is Kion Group (KIGRY) Stock Undervalued Right Now?
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Kion Group, Andritz, SiteOne Landscape and MSC Industrial Direct
Zacks Kion Group (KIGRY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: KION GROUP AG: Hans Michael Larsson, buy
Zacks Are Industrial Products Stocks Lagging Kion Group (KIGRY) This Year?
Zacks Kion Group (KIGRY) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
