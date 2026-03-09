DAX23.843 +1,9%Est505.788 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 +3,0%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.597 +2,8%Euro1,1636 +0,1%Öl93,34 +4,0%Gold5.186 +0,8%
Sinkende Ölpreise: DAX zieht kräftig an -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- BioNTech, NIO, Lufthansa, CATL, Rheinmetall, EVOTEC, Bitcoin & Co. im Fokus
Klöckner & Co-Aktie in Grün: Worthington senkt Annahmeschwelle für Übernahme

10.03.26 12:53 Uhr
Klöckner & Co legt zu: Worthington senkt Annahmeschwelle für Übernahme | finanzen.net

Worthington Steel hat die Mindestannahmeschwelle für sein Übernahmeangebot für den Stahlhändler Klöckner & Co gesenkt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Klöckner & Co (KlöCo)
11,04 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Worthington Steel Inc Registered Shs
31,50 EUR 1,15 EUR 3,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Worthington Steel möchte sich nun nur noch 57,5 Prozent der Anteile sichern, wie der US-Konzern am Dienstag mitteilte. Bisher waren bei dem freiwilligen Übernahmeangebot mindestens 65 Prozent angepeilt. Parallel wird die Annahmefrist für das Angebot vom 12. März bis zum 26. März verlängert. Der Angebotspreis soll derweil nicht erhöht werden.

Zum 9. März habe sich Worthington bereits rund 56,9 Prozent an Klöckner & Co gesichert, hieß es weiter. Der Vollzug des freiwilligen Übernahmeangebots stehe weiterhin unter dem Vorbehalt, dass die neue Mindestannahmeschwelle am Ende der verlängerten Annahmefrist erreicht werde. Worthington hatte bereits Mitte Januar 11 Euro je Aktie des Düsseldorfer Stahlhändlers geboten. Zuletzt hatten Aufsichtsrat und Management das Angebot als "attraktiv, fair und angemessen" bezeichnet und den Aktionären die Annahme des Angebots empfohlen.

Via XETRA steigt die KlöCo-Aktie zeitweise 2,89 Prozent auf 11,38 Euro.

/niw/nas

COLUMBUS/DÜSSELDORF (dpa-AFX)

In eigener Sache

Bildquellen: Klöckner & Co

