DAX 24.120 +0,3%ESt50 5.713 -0,2%MSCI World 4.404 +0,0%Top 10 Crypto 12,18 +2,1%Nas 23.546 -0,1%Bitcoin 77.869 +0,0%Euro 1,1639 +0,0%Öl 62,65 +0,3%Gold 4.203 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Vonovia A1ML7J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed: DAX fester -- BMW bekommt neuen Chef -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Top News
Fed wirft Schatten voraus: DAX-Anleger wagen sich vor US-Leitzinsentscheid aus der Deckung Fed wirft Schatten voraus: DAX-Anleger wagen sich vor US-Leitzinsentscheid aus der Deckung
Übernahmekampf um Warner Bros.: So wichtig ist der Deal laut Analysten für Netflix - Aktie reagiert verhalten Übernahmekampf um Warner Bros.: So wichtig ist der Deal laut Analysten für Netflix - Aktie reagiert verhalten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Klöckner Aktie

Kaufen
Verkaufen
Klöckner Aktien-Sparplan
7,88 EUR +0,20 EUR +2,60 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 605,48 Mio. EUR

Div. Rendite 4,50%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN KC0100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000KC01000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KLKNF

Deutsche Bank AG

KlöcknerCo (KlöCo) Buy

12:06 Uhr
KlöcknerCo (KlöCo) Buy
Aktie in diesem Artikel
Klöckner & Co (KlöCo)
7,88 EUR 0,20 EUR 2,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Klöckner & Co mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Stahlhändler sei inzwischen vom US-Geschäft geprägt, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar anlässlich einer im Raum stehenden Übernahme. Kloeckner Metals Europe habe aber im dritten Quartal erstmals seit zwei Jahren wieder einen positiven operativen Ergebnisbeitrag geliefert./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Klöckner & Co

Zusammenfassung: Klöckner Buy

Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
8,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,79 €		 Abst. Kursziel*:
9,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,87%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)

12:06 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
08.12.25 Klöckner Kaufen DZ BANK
08.12.25 Klöckner Hold Warburg Research
06.11.25 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 Klöckner Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Klöckner & Co (KlöCo)

StockXperts Klöckner: Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen Klöckner: Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX startet im Minus
finanzen.net Klöckner & Co.-Aktie springt an: Gespräche über mögliches Übernahmeangebot bestätigt
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX gibt letztendlich nach
finanzen.net Klöckner Aktie News: Klöckner bricht am Nachmittag nach oben aus
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX verbucht am Montagnachmittag Gewinne
TraderFox Stocks in Action: Knorr-Bremse, Renk, Klöckner, Auto 1 Group und FlatexDeGiro.
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX mittags fester
finanzen.net Klöckner Aktie News: Klöckner springt am Mittag hoch
EQS Group EQS-Adhoc: Klöckner & Co SE: Klöckner & Co SE confirms rumors on negotiations regarding a potential voluntary public takeover offer by Worthington Steel, Inc.
EQS Group EQS-News: Klöckner & Co doubles operating income before material special effects in third quarter of 2025 and continues positive trend
EQS Group EQS-AFR: Klöckner & Co SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Klöckner & Co to sell eight U.S. distribution sites to intensify its focus on the higher value-added and service center business
EQS Group EQS-News: Klöckner & Co continues solid business performance in second quarter of 2025 despite volatile market environment
EQS Group EQS-AFR: Kl&#246;ckner & Co SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Kl&#246;ckner&#160;&&#160;Co gets off to a solid start in the fiscal year 2025 and is optimistic about the second quarter
EQS Group EQS-DD: Kl&#246;ckner & Co SE: Dr. Oliver Falk, Purchase - The share purchase is mandatory due to the service contract: 30% of the annual gross bonus for the fiscal year 2024 shall be invested in ...
RSS Feed
Klöckner & Co (KlöCo) zu myNews hinzufügen