Rio Tinto Aktie
Marktkap. 124,06 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,57%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rio Tinto von 6000 auf 7600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Auf die Übernahmegespräche mit Glencore habe die Rio-Tinto-Aktie zunächst negativ reagiert, doch mittlerweile hätten die Investoren sowie er selbst Gefallen an einer Fusion mit Glencore zum Mega-Bergbaukonzern gefunden, schrieb Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass der Zusammenschluss mittels Aktientausch offiziell bekanntgegeben wird. Aufgrund höherer Rohstoffpreise hob er seine Schätzungen an./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 17:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 17:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Rio Tinto Kaufen
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
65,76 £
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
65,76 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Robert Czerwensky
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,75 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rio Tinto plc
|19:31
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|22.01.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19:31
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|22.01.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
