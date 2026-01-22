DAX 24.901 +0,2%ESt50 5.948 -0,1%MSCI World 4.513 +0,3%Top 10 Crypto 11,78 -1,6%Nas 23.530 +0,4%Bitcoin 76.732 +0,8%Euro 1,1794 +0,3%Öl 65,85 +2,3%Gold 4.976 +0,8%
US-Börsen ohne klare Richtung -- DAX geht etwas höher ins Wochenende -- CSG mit Mega-IPO -- Intel, Microsoft, Lufthansa, Plug Power, VW, DroneShield, Rüstungsaktien, Alibaba, Novo Nordisk im Fokus
Rio Tinto Aktie

Marktkap. 124,06 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,57%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rio Tinto von 6000 auf 7600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Auf die Übernahmegespräche mit Glencore habe die Rio-Tinto-Aktie zunächst negativ reagiert, doch mittlerweile hätten die Investoren sowie er selbst Gefallen an einer Fusion mit Glencore zum Mega-Bergbaukonzern gefunden, schrieb Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass der Zusammenschluss mittels Aktientausch offiziell bekanntgegeben wird. Aufgrund höherer Rohstoffpreise hob er seine Schätzungen an./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 17:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 17:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

