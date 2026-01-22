DZ BANK

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rio Tinto von 6000 auf 7600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Auf die Übernahmegespräche mit Glencore habe die Rio-Tinto-Aktie zunächst negativ reagiert, doch mittlerweile hätten die Investoren sowie er selbst Gefallen an einer Fusion mit Glencore zum Mega-Bergbaukonzern gefunden, schrieb Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass der Zusammenschluss mittels Aktientausch offiziell bekanntgegeben wird. Aufgrund höherer Rohstoffpreise hob er seine Schätzungen an./rob/ajx/he

