Sinkende Ölpreise: DAX zieht kräftig an -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- BioNTech, Lufthansa, CATL, Rheinmetall, EVOTEC, Bitcoin & Co. im Fokus
Iran-Konflikt

Lufthansa-Aktie hebt dank Hoffnung auf Kriegsende ab: Erholung trotz verlängerter Flugstopps im Nahen Osten

10.03.26 11:37 Uhr
Lufthansa-Aktie im Aufwind: Hoffnung auf baldiges Kriegsende lässt Kurs trotz weiterer Flugsperren steigen | finanzen.net

Zwischen geopolitischen Flugstreichungen und neuer Hoffnung auf Entspannung im Iran-Konflikt erlebt die Lufthansa-Aktie am Dienstag ein kräftiges Comeback.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8,14 EUR 0,23 EUR 2,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
MDAX
29.787,7 PKT 912,6 PKT 3,16%
Charts|News|Analysen

• Barclays hält an Lufthansa-Einstufung fest
• Flugstopperweiterung in Krisengebiete in Nahost
• Trendwende: Hoffnung auf baldiges Ende des Iran-Konflikt treibt Lufthansa an
Die Lufthansa-Aktie stand in den vergangenen Tagen stark im Fokus des Marktes. Grund dafür waren sowohl die Jahresbilanz 2025 als auch der Nahost-Konflikt. Das sollten Anleger am Dienstag wissen.

Wer­bung

Barclays bestätigt Lufthansa-Bewertung

Die britische Investmentbank Barclays hat ihre Einstufung für die Lufthansa nach der Vorlage der Jahresbilanz 2025 auf "Equal Weight" belassen. Das Kursziel wird weiterhin bei 8 Euro gesehen, so dpa-AFX. Analyst Andrew Lobbenberg identifizierte in seiner jüngsten Studie elf zentrale Themenfelder, die für Investoren nun im Fokus stehen. Dazu gehören neben geopolitischen Risiken im Nahen Osten und volatilen Kerosinpreisen vor allem interne Fortschritte: Die Restrukturierung, die schwierigen Arbeitsbeziehungen sowie die Flottenmodernisierung und die Integration von ITA Airways. Auch die Service-Qualität (Projekt "Allegris") und Erholungspotenziale im Frachtgeschäft werden laut Lobbenberg entscheidend für die künftige Kursentwicklung sein.

Flugstopp in den Nahen Osten bleibt vorerst bestehen

Zudem zog die Lufthansa zuletzt Konsequenzen aus der instabilen Lage im Iran-Konflikt und verlängerte die Flugaussetzungen für weite Teile der Region, wie dpa-AFX berichtet. Während Ziele wie Dubai und Abu Dhabi vorerst bis zum 15. März von der Flugliste gestrichen sind, setzt die Airline die Flüge nach Tel Aviv bis zum 2. April aus. Auch Teheran bleibt mit einer Sperre bis zum 30. April vorerst unerreichbar.

Trotz der Krise hält der Konzern wichtige Verbindungen nach Saudi-Arabien und Zypern aufrecht und unterstützt die Bundesregierung bei Evakuierungs- und Rückholflügen aus der Region, unter anderem mit einer aktuellen Verbindung aus dem Oman.

Wer­bung

So bewegt sich die Lufthansa-Aktie

Am Dienstag geht es für das MDAX-Papier deutlich aufwärts, nachdem zum Wochenbeginn noch deutliche Verluste verzeichnet worden. Grund dafür dürfte auch die Hoffnung auf ein schnelleres Ende des Iran-Konflikts sein, die für eine drastische Trendwende an den Märkten sorgte.

Zuletzt ging es für die Lufthansa-Aktie via XETRA um 7,00 Prozent nach oben auf 8,13 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com, DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

