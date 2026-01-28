DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,45 -1,6%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.475 -1,3%Euro1,1982 +0,2%Öl69,30 +0,8%Gold5.559 +2,6%
Heute im Fokus
US-Leitzins unverändert: DAX schließt etwas tiefer -- S&P 500 erstmals über 7.000er - US-Börsen wenig bewegt -- ASML: Umsatzsprung -- BYD, OHB, Starbucks, NVIDIA, Corning, Micron im Fokus
Top News
Trotz Druck von Trump: US-Notenbank Fed tastet Leitzins nicht an Trotz Druck von Trump: US-Notenbank Fed tastet Leitzins nicht an
DWS-Aktie legt zu: Deutsche-Bank-Tochter hebt Mittelfristziele an - Sonderdividende im Blick DWS-Aktie legt zu: Deutsche-Bank-Tochter hebt Mittelfristziele an - Sonderdividende im Blick
Acea: Nutzfahrzeug-Zulassungen in EU schwächeln 2025 - Busse legen aber zu

29.01.26 06:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
41,86 EUR 1,31 EUR 3,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TRATON
32,52 EUR 1,18 EUR 3,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
103,35 EUR 1,05 EUR 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volvo AB (B)
30,40 EUR 0,58 EUR 1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - In der Europäischen Union (EU) sind im vergangenen Jahr deutlich weniger Nutzfahrzeuge zugelassen worden als ein Jahr zuvor. Der Lkw-Absatz ging um 6,2 Prozent auf 307.460 Stück zurück, wie der Branchenverband Acea am Donnerstag mitteilte. Lieferwagen verzeichneten einen Rückgang von 8,8 Prozent auf 1.447 Millionen Fahrzeuge. Wachstum gab es hingegen bei Bussen. Hier legten die Verkäufe um 7,5 Prozent auf 38.238 Fahrzeuge zu.

Bei Bussen stiegen die Zulassungen in Deutschland (plus 28 Prozent) und Polen (plus 16,6 Prozent) besonders stark, während Italien und Spanien Rückgänge verzeichneten. Bei Lkws schwächelten alle wichtigen Märkte. Dabei war Deutschland mit einem Rückgang von 12,2 Prozent besonders betroffen, gefolgt von Frankreich und Spanien. Bei Lieferwagen verzeichnete Frankreich (minus 5,6 Prozent) den stärksten Rückgang, gefolgt von Deutschland und Italien. Im Gegensatz dazu verzeichnete Spanien hier einen kräftigen Zuwachs von fast zwölf Prozent./jha/ajx/he

