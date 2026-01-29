MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat gezeigt, wie sich sein neues Abkommen mit OpenAI auszahlt, während sein Cloud-Computing-Geschäft insgesamt weiter wächst. Das Unternehmen erzielte im zweiten Geschäftsquartal einen Umsatz von 81,3 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen. Das vielbeachtete Azure-Cloud-Geschäft des Unternehmens wuchs um 39 Prozent und entsprach damit den Schätzungen der Wall Street.

TESLA

Der Umsatz sank im vierten Quartal um 3 Prozent, da das Unternehmen seine Führungsposition als weltweit führender Hersteller von Elektrofahrzeugen an das chinesische Unternehmen BYD verlor. Tesla meldete für das Quartal einen Umsatz von 24,9 Milliarden US-Dollar. Für das gesamte Jahr 2025 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 94,8 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn pro Aktie lag bei 0,50 US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 0,45 US-Dollar.

January 29, 2026 01:38 ET (06:38 GMT)