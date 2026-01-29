DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,33 -2,6%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.578 -1,2%Euro1,1988 +0,3%Öl69,43 +1,0%Gold5.553 +2,5%
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX stabil erwartet -- Asien in Grün -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
SAP-Aktie sackt nach Rückkauf-Ankündigung ab: Gewinn steigt deutlich - Umsatz leicht unter den Erwartungen SAP-Aktie sackt nach Rückkauf-Ankündigung ab: Gewinn steigt deutlich - Umsatz leicht unter den Erwartungen
Meta-Aktie höher: Facebook-Mutter übertrifft alle Erwartungen - Milliardenschwere KI-Ausgaben geplant Meta-Aktie höher: Facebook-Mutter übertrifft alle Erwartungen - Milliardenschwere KI-Ausgaben geplant
Heute im Fokus

Nach Fed-Entscheid: DAX stabil erwartet -- Asien in Grün -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- Meta, IBM, Microsoft im Fokus

aktualisiert 29.01.26 08:16 Uhr

Borussia Dortmund spielt in den Playoffs. DWS hebt Mittelfristziele an - Sonderdividende im Blick.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex dürfte sich am Donnerstag zunächst wenig bewegen.

Eine Stunde vor Handelseröffnung steht der DAX kaum verändert bei 24.815 Punkten.
Der TecDAX legt vorbörslich um 0,2 Prozent auf 3.732 Zähler zu.

Die US-Notenbank Federal Reserve hat die Leitzinsen bei ihrer Sitzung im Januar nicht angetastet. Wie die Währungshüter am Mittwoch mitteilten, liegt der wichtige Zinssatz somit weiterhin in der Spanne zwischen 3,50 und 3,75 Prozent. Diese Entscheidung war am Markt allgemein erwartet worden

Top Themen

SAP-Aktie sackt nach Rückkauf-Ankündigung ab: Gewinn steigt deutlich - Umsatz leicht unter den Erwartungen
News-Ticker

