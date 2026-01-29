Nach Fed-Entscheid: DAX stabil erwartet -- Asien in Grün -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- Meta, IBM, Microsoft im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex dürfte sich am Donnerstag zunächst wenig bewegen. Eine Stunde vor Handelseröffnung steht der DAX kaum verändert bei 24.815 Punkten.

Der TecDAX legt vorbörslich um 0,2 Prozent auf 3.732 Zähler zu. Die US-Notenbank Federal Reserve hat die Leitzinsen bei ihrer Sitzung im Januar nicht angetastet. Wie die Währungshüter am Mittwoch mitteilten, liegt der wichtige Zinssatz somit weiterhin in der Spanne zwischen 3,50 und 3,75 Prozent. Diese Entscheidung war am Markt allgemein erwartet worden Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Anleger an den europäischen Börsen greifen am Donnerstag voraussichtlich zu. Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der EURO STOXX 50 0,5 Prozent fester bei 5.960 Punktem. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an der Wall Street zeigten sich am Mittwoch unentschlossen. Der Dow Jones beendete den Handelstag mit einem leichten Aufschlag von 0,03 Prozent bei 49.015,72 Punkten.

Der NASDAQ Composite konnte unterdessen leichte Gewinne einfahren und legte 0,17 Prozent auf 23.857,45 Punkte zu. Der marktbreite US-Index S&P 500 konnte am Mittwoch erstmals runde Marke von 7.000 Punkten knacken. Zunächst richteten sich die Blicke der Anleger auf die Geschäftszahlen mehrerer Unternehmen, bevor am Abend die Leitzins der US-Notenbank Fed in den Mittelpunkt rückte. Wie erwartet worden war, haben die Währungshüter vorerst keine weitere Senkung der Leitzinsen vorgenommen. Besondere Aufmerksamkeit galt dem Streit um die Unabhängigkeit der Notenbank. Dieser spitzte sich zuletzt durch die Einleitung juristischer Schritte gegen Fed-Chef Jerome Powell zu, dessen Amtszeit im Mai endet. US-Präsident Donald Trump kritisiert die Geldpolitik der Fed bereits seit geraumer Zeit und strebt die Nominierung eines neuen Notenbankchefs an, der Zinssenkungen befürwortet. Nach US-Börsenschluss legen die Technologiekonzerne Microsoft, Meta Platforms und Tesla Zahlen vor. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken