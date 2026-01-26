DAX24.890 ±-0,0%Est506.008 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,54 +0,9%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.171 ±-0,0%Euro1,1988 -0,5%Öl67,65 -0,1%Gold5.282 +2,0%
Emission

Aroundtown: Unbefristete Schuldverschreibungen über 750 Millionen Euro begeben - Aktie im Minus

28.01.26 09:19 Uhr
Investoren reißen sich um Aroundtown-Anleihe - Aktie im Blick | finanzen.net

Aroundtown hat unbefristete Schuldverschreibungen über 750 Millionen Euro begeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
2,68 EUR 0,05 EUR 2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Schuldverschreibungen sind mit einem Kupon von 5,125 Prozent versehen, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Die Emission sei auf eine starke Investorennachfrage gestoßen; das Orderbuch sei fast vierfach überzeichnet gewesen, so Aroundtown. Den Emissionserlös will der Immobilienkonzern zur Refinanzierung ausstehender unbefristeter Anleihen verwenden. Die Aroundtown-Aktie gibt im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 1,28 Prozent auf 2,62 Euro nach.

DOW JONES

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

