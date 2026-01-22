Aroundtown kauft Aktien für 250 Millionen Euro zurück

DOW JONES--Aroundtown will eigene Aktien zurückkaufen. Wie der im MDAX notierte Immobilienkonzern mitteilte, hat er ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 250 Millionen Euro aufgelegt. Es soll am Montag starten.

