Aroundtown kauft Aktien für 250 Millionen Euro zurück
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Aroundtown will eigene Aktien zurückkaufen. Wie der im MDAX notierte Immobilienkonzern mitteilte, hat er ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 250 Millionen Euro aufgelegt. Es soll am Montag starten.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/hab
(END) Dow Jones Newswires
January 26, 2026 03:11 ET (08:11 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Aroundtown SA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aroundtown SA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent