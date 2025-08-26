Aroundtown SA Aktie
Marktkap. 3,8 Mrd. EURKGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN A2DW8Z
ISIN LU1673108939
Symbol AANNF
Aroundtown SA Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2 Euro auf "Underperform" belassen. Analystin Stephanie Dossmann hob am Mittwoch nach den Halbjahreszahlen das schwache operative Ergebnis (FFO) hervor. Das Mietwachstum auf vergleichbarer Basis sei stabil, im Bürobereich aber geringer als zum Jahresstart gewesen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Aroundtown SA
Zusammenfassung: Aroundtown SA Underperform
|Unternehmen:
Aroundtown SA
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
2,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
3,47 €
|Abst. Kursziel*:
-42,40%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
3,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-39,47%
|
Analyst Name:
Stephanie Dossmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,09 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
