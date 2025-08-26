Jefferies & Company Inc.

Aroundtown SA Underperform

09:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2 Euro auf "Underperform" belassen. Analystin Stephanie Dossmann hob am Mittwoch nach den Halbjahreszahlen das schwache operative Ergebnis (FFO) hervor. Das Mietwachstum auf vergleichbarer Basis sei stabil, im Bürobereich aber geringer als zum Jahresstart gewesen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

