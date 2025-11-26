DAX 23.760 +0,1%ESt50 5.647 -0,2%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,39 +0,2%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.908 +1,1%Euro 1,1583 -0,1%Öl 63,15 +0,1%Gold 4.155 -0,2%
Aroundtown SA Aktie

2,99 EUR +0,03 EUR +1,15 %
STU
2,78 CHF +0,03 CHF +1,02 %
BRX
Marktkap. 3,49 Mrd. EUR

KGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN A2DW8Z

ISIN LU1673108939

UBS AG

Aroundtown SA Neutral

11:16 Uhr
Aroundtown SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
Aroundtown SA
2,99 EUR 0,03 EUR 1,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aroundtown nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 3,30 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Charles Boissier am Mittwoch. Veräußerungen und das Schuldenmanagement setzten sich bei dem Immobilienunternehmen fort./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 08:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Aroundtown SA

Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
3,30 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
2,96 €		 Abst. Kursziel*:
11,49%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
2,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,52%
Analyst Name:
Charles Boissier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

