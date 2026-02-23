DAX 25.289 +0,5%ESt50 6.162 -0,2%MSCI World 4.571 +0,1%Top 10 Crypto 8,6945 +1,1%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 57.311 +0,2%Euro 1,1817 +0,2%Öl 71,21 +0,4%Gold 5.180 +0,0%
DAX vor stabilem Auftakt -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Netflix legt kein höheres Angebot für Warner vor -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero erreicht Profitabilitätsziel -- Gold im Fokus
Bernstein Research

International Consolidated Airlines Outperform

08:01 Uhr
International Consolidated Airlines Outperform
International Consolidated Airlines S.A.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 490 Pence belassen. Vor der Bekanntgabe der Jahreszahlen der Airline-Holding am Freitag sei eine wichtige Frage bereits beantwortet, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das Unternehmen habe eine Rückzahlung überschüssiger Barmittel in Höhe von 1,5 Milliarden Euro angekündigt. Aus seinen Gesprächen mit Investoren gehe hervor, dass dieses Niveau weitgehend dem Konsens entspreche und das Vertrauen in die Geschäftsaussichten reflektiere./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:29 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
4,90 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
5,08 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,59 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

08:01 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
26.02.26 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
20.02.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
11.02.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
20.01.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

