International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 23,28 Mrd. EURKGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 490 Pence belassen. Vor der Bekanntgabe der Jahreszahlen der Airline-Holding am Freitag sei eine wichtige Frage bereits beantwortet, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das Unternehmen habe eine Rückzahlung überschüssiger Barmittel in Höhe von 1,5 Milliarden Euro angekündigt. Aus seinen Gesprächen mit Investoren gehe hervor, dass dieses Niveau weitgehend dem Konsens entspreche und das Vertrauen in die Geschäftsaussichten reflektiere./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:29 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
4,90 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
5,08 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,59 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
