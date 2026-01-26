DAX 24.883 -0,2%ESt50 5.964 +0,1%MSCI World 4.534 +0,0%Top 10 Crypto 11,48 -0,1%Nas 23.601 +0,4%Bitcoin 74.064 -0,4%Euro 1,1868 -0,1%Öl 65,22 -0,7%Gold 5.086 +1,5%
Aroundtown SA Aktie

2,59 EUR -0,03 EUR -1,14 %
STU
2,39 CHF -0,02 CHF -0,99 %
BRX
Marktkap. 2,71 Mrd. EUR

KGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN A2DW8Z

ISIN LU1673108939

Symbol AANNF

Deutsche Bank AG

Aroundtown SA Hold

10:01 Uhr
Aroundtown SA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Aroundtown mit einem Kursziel von 3,30 Euro auf "Hold" belassen. Mit dem angekündigten Aktienrückkaufprogramm arbeite sich der Gewerbeimmobilien-Spezialist weiter aus der Talsohle heraus, schrieb Thomas Rothäusler in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Für die Rückkehr zu einem langfristigen Gewinnwachstum habe Aroundtown angesichts der Finanzierungskosten für die hohen Verbindlichkeiten aber noch eine Wegstrecke vor sich./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Aroundtown SA

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
3,30 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
2,58 €		 Abst. Kursziel*:
28,01%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
2,59 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,22%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

