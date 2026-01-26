Aroundtown SA Aktie
Marktkap. 2,71 Mrd. EURKGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN A2DW8Z
ISIN LU1673108939
Symbol AANNF
Aroundtown SA Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Aroundtown mit einem Kursziel von 3,30 Euro auf "Hold" belassen. Mit dem angekündigten Aktienrückkaufprogramm arbeite sich der Gewerbeimmobilien-Spezialist weiter aus der Talsohle heraus, schrieb Thomas Rothäusler in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Für die Rückkehr zu einem langfristigen Gewinnwachstum habe Aroundtown angesichts der Finanzierungskosten für die hohen Verbindlichkeiten aber noch eine Wegstrecke vor sich./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Aroundtown SA
Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
|Unternehmen:
Aroundtown SA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
3,30 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
2,58 €
|Abst. Kursziel*:
28,01%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
2,59 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,22%
|
Analyst Name:
Thomas Rothäusler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aroundtown SA
|10:01
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Aroundtown SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|04.12.25
|Aroundtown SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|27.08.25
|Aroundtown SA Add
|Baader Bank
|13.08.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
