Kapitalmaßnahme

Aroundtown-Aktie stärker: Aktienrückkauf beschlossen

26.01.26 09:33 Uhr
Aroundtown-Aktie profitiert von Aktienrückkauf | finanzen.net

Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown will im laufenden Jahr eigene Aktien in Höhe von bis zu 250 Millionen Euro zurückkaufen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
2,61 EUR 0,12 EUR 4,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Aktienrückkaufprogramm werde am 26. Januar starten und solle in diesem Jahr ausgeführt werden, teilte der MDAX-Konzern am Montag mit. Aroundtown habe sich 2025 stark entwickelt. Dazu zählten ein robustes operatives Geschäft, eine verbesserte Finanzstabilität, niedrigere marginale Finanzierungskosten sowie erfolgreiche Veräußerungen. Der aktuelle Aktienkurs spiegele diese Entwicklung aber nicht angemessen wider. Deshalb habe das Unternehmen beschlossen, Verkaufserlöse für den Rückkauf von eigenen Aktien zu verwenden, um von dieser Diskrepanz zu profitieren.

Via XETRA klettert die Aroundtown-Aktie zeitweise um 5,25 Prozent auf 2,61 Euro.

LUXEMBURG (dpa-AFX)

