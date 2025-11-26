Zahlen vorgelegt

Aroundtown sieht sich nach drei Quartalen auf einem guten Weg zu seinen Jahreszielen.

In den ersten neun Monaten konnte der Gewerbeimmobilien-Spezialist seine Nettomieteinnahmen trotz des Verkaufs von Immobilien auf 886 Millionen Euro in etwa stabil halten. Auf vergleichbarer Basis ergab sich ein Mietwachstum von 3,1 Prozent, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Unter dem Strich profitierte Aroundtown insbesondere von Bewertungseffekten, die bereits aus dem ersten Halbjahr stammen: Dadurch schwoll der Gewinn auch für die ersten neun Monaten auf gut 882 Millionen Euro an. Im Vorjahr hatte Aroundtown noch wegen Wertberichtigungen im Immobilienportfolio einen Verlust von 154 Millionen Euro erzielt.

Für das Gesamtjahr kalkuliert das Management jedoch weiterhin mit einem Rückgang beim operativen Ergebnis (FFO 1) auf 280 Millionen bis 310 Millionen Euro. Nach drei Quartalen ist hier ein Wert von 221 Millionen Euro erreicht, nach 236 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

So reagiert die Aktie

Die Aktien von Aroundtown sind am Mittwochmorgen nach der Vorlage von Neunmonatszahlen zeitweise um 5,77 Prozent auf 3,01 Euro abgesackt. Auf dem tiefsten Niveau seit Juni hielten sie dann jedoch zunächst ihre einfache 200-Tage-Linie, die sie im Mai zuletzt unterschritten hatten. Damit scheiterten Aroundtown-Aktien erneut an einem Ausbruch aus ihrem Korrekturtrend, in dem sie sich seit dem Jahreshoch im August befinden.

Möglicherweise war dies auch der Grund für den recht deutlichen Rückschlag. Denn Experten wie Jonathan Kownator von Goldman Sachs rechneten eigentlich nicht mit einer größeren Kursreaktion, auch wenn der Gewerbeimmobilien-Spezialist mit dem operativen Ergebnis (FFO) die Erwartungen leicht verfehlt habe. Die Verbindlichkeiten im Vergleich zum Immobilienwert blieben allerdings recht hoch und der Einfluss auf die Refinanzierungskosten sei immens.

Stephanie Dossmann von der Investmentbank Jefferies hob hervor, dass sich der Rückgang des operativen Ergebnisses (FFO) gegenüber dem ersten Halbjahr beschleunigt habe.

