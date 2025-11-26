DAX 23.726 +1,1%ESt50 5.656 +1,5%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,53 +1,3%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.883 +1,1%Euro 1,1586 -0,1%Öl 63,02 -0,1%Gold 4.159 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street im Feiertag: DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- PUMA-Aktie profitiert von Übernahmespekulationen -- Bitcoin, DroneShield, 1&1 im Fokus
Top News
Kryptomarkt erholt sich weiter: Bitcoin klettert über 91.000 US-Dollar Kryptomarkt erholt sich weiter: Bitcoin klettert über 91.000 US-Dollar
DroneShield-Aktie wieder im Rückwärtsgang: Geht die Schwächephase weiter? DroneShield-Aktie wieder im Rückwärtsgang: Geht die Schwächephase weiter?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aroundtown SA Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
2,94 EUR -0,01 EUR -0,27 %
STU
2,96 EUR -0,22 EUR -6,86 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,49 Mrd. EUR

KGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DW8Z

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN LU1673108939

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AANNF

JP Morgan Chase & Co.

Aroundtown SA Neutral

08:01 Uhr
Aroundtown SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
Aroundtown SA
2,94 EUR -0,01 EUR -0,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aroundtown von 3,00 auf 3,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2025 sei für die Branche eher das Jahr gewesen, das hätte gut werden können, schrieb Analyst Neil Green in seinem Ausblick auf 2026. Im kommenden Jahr setzt Green nun abermals auf Optimismus. Denn die Erwartungen an die Branche seien allgemein gering, und in der Aktienpositionierung sei eine gewisse Kapitulation zu registrieren. Bei seinen Favoriten Vonovia, Merlin Properties und Segro sieht Green rund 40 Prozent Kurspotenzial und für die Branche im Schnitt mehr als zwanzig Prozent./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 21:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
3,30 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
2,96 €		 Abst. Kursziel*:
11,56%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
2,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,09%
Analyst Name:
Neil Green 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aroundtown SA

08:01 Aroundtown SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Aroundtown SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Aroundtown SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.11.25 Aroundtown SA Underweight Barclays Capital
26.11.25 Aroundtown SA Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Aroundtown SA

dpa-afx Zahlen vorgelegt Aroundtown-Aktie fällt dennoch: Gewinn steigt - Jahresziele bestätigt Aroundtown-Aktie fällt dennoch: Gewinn steigt - Jahresziele bestätigt
finanzen.net Aroundtown SA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX schlussendlich freundlich
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: So steht der MDAX am Nachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX fester
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen
Dow Jones Aroundtown sieht sich auf Kurs für Ziele 2025 nach 9M
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels
finanzen.net MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
RSS Feed
Aroundtown SA zu myNews hinzufügen