Aroundtown SA Aktie
Marktkap. 3,49 Mrd. EURKGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN A2DW8Z
ISIN LU1673108939
Symbol AANNF
Aroundtown SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aroundtown von 3,00 auf 3,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2025 sei für die Branche eher das Jahr gewesen, das hätte gut werden können, schrieb Analyst Neil Green in seinem Ausblick auf 2026. Im kommenden Jahr setzt Green nun abermals auf Optimismus. Denn die Erwartungen an die Branche seien allgemein gering, und in der Aktienpositionierung sei eine gewisse Kapitulation zu registrieren. Bei seinen Favoriten Vonovia, Merlin Properties und Segro sieht Green rund 40 Prozent Kurspotenzial und für die Branche im Schnitt mehr als zwanzig Prozent./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 21:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral
|Unternehmen:
Aroundtown SA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
3,30 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
2,96 €
|Abst. Kursziel*:
11,56%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
2,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,09%
|
Analyst Name:
Neil Green
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aroundtown SA
|08:01
|Aroundtown SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Aroundtown SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.11.25
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|27.08.25
|Aroundtown SA Add
|Baader Bank
|13.08.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|26.06.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
