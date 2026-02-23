DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2000 +0,3%Nas22.842 +1,0%Bitcoin54.753 ±0,0%Euro1,1779 -0,1%Öl71,49 ±-0,0%Gold5.171 -1,1%
Luxusgüter

LVMH-Aktie: Familie Arnault hält über die Hälfte aller Anteile

24.02.26 20:44 Uhr
LVMH-Aktie: Arnaults dominieren mit Mehrheit | finanzen.net

Der französische Milliardär Bernard Arnault hat die Schwelle von 50 Prozent der Anteile an LVMH überschritten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
564,50 EUR 7,90 EUR 1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Andrea Figueras

DOW JONES--Der französische Milliardär Bernard Arnault hat die Schwelle von 50 Prozent der Anteile an LVMH überschritten. Wie ein Sprecher des Luxusgüterkonzerns sagte, besitzt die Arnault-Familie nun 50,01 Prozent deWie ein Sprecher des Luxusgüterkonzerns sagte, besitzt die Arnault-Familie nun 50,01 Prozent der Anteile nach 49,77 Prozent zum Jahresende 2025.

Arnault hatte vor wenigen Wochen angekündigt, weitere Aktien von LVMH zu erwerben. Er sagte im Januar, die Familie halte etwa 50 Prozent. "Wir sind berechtigt, noch ein wenig mehr zu erwerben", sagte er und fügte hinzu, dass die Familie in diesem Jahr beabsichtige, die 50-Prozent-Schwelle zu überschreiten. "Wir glauben an das, was wir tun, und das zeigen wir auf diese Weise", sagte Arnault.

Dem Konglomerat gehören die Modehäuser Louis Vuitton und Dior, die Juweliere Tiffany und Bulgari, die Champagner- und Cognac-Gruppe Moët Hennessy sowie eine Vielzahl weiterer Marken im Luxussegment und anderen Bereichen. Die Bewertung beträgt knapp 280 Milliarden Euro.

Von Andrea Figueras

DOW JONESr Anteile nach 49,77 Prozent zum Jahresende 2025.

Arnault hatte vor wenigen Wochen angekündigt, weitere Aktien von LVMH zu erwerben. Er sagte im Januar, die Familie halte etwa 50 Prozent. "Wir sind berechtigt, noch ein wenig mehr zu erwerben", sagte er und fügte hinzu, dass die Familie in diesem Jahr beabsichtige, die 50-Prozent-Schwelle zu überschreiten. "Wir glauben an das, was wir tun, und das zeigen wir auf diese Weise", sagte Arnault.

Dem Konglomerat gehören die Modehäuser Louis Vuitton und Dior, die Juweliere Tiffany und Bulgari, die Champagner- und Cognac-Gruppe Moët Hennessy sowie eine Vielzahl weiterer Marken im Luxussegment und anderen Bereichen. Die Bewertung beträgt knapp 280 Milliarden Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2026 14:04 ET (19:04 GMT)

