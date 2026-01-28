DAX 24.629 -0,8%ESt50 5.957 +0,4%MSCI World 4.561 +0,2%Top 10 Crypto 11,38 -2,2%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.435 -1,4%Euro 1,1970 +0,1%Öl 69,74 +1,5%Gold 5.505 +1,6%
Ausblick: Raiffeisen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Aktien von NVIDIA, Microsoft und Amazon im Blick: Angebliche Verhandlungen über Milliardeninvestitionen in OpenAI
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Marktkap. 292,52 Mrd. EUR

KGV 29,51
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
543,80 EUR 3,10 EUR 0,57%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat LVMH auf "Hold" mit einem Kursziel von 570 Euro belassen. Mit seinem Quartalsbericht habe der Luxusgüterkonzern seine starke Kontrolle von wichtigen Faktoren - etwa Kosten und Betriebskapital - demonstriert, auf die LVMH Einfluss habe, schrieb Nick Anderson am Mittwochabend. Die für den Aktienkurs entscheidende Umsatzentwicklung in wichtigen Geschäftsbereichen und Regionen habe derweil enttäuscht. Anderson sieht weiter Risiken für die Konsensschätzungen durch die chinesischen Konsumenten sowie die Dollar-Schwäche und sieht sich in seiner pessimistischen Sicht auf die Branche bestätigt./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
570,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
547,30 €		 Abst. Kursziel*:
4,15%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
543,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,82%
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
630,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

09:41 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
28.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
28.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
28.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

finanzen.net Podcast Hot Stocks heute: ASML jubelt - LVMH warnt - US-Dollar-Schwäche bringt Probleme Hot Stocks heute: ASML jubelt - LVMH warnt - US-Dollar-Schwäche bringt Probleme
dpa-afx LVMH-Aktie knickt ein: Handelskonflikte belasten Luxuskonzern - Gewinn sinkt
finanzen.net Börse Paris: CAC 40 beendet den Handel mit Verlusten
TraderFox Stocks in Action: Wacker Chemie, ASML, LVMH, Hensoldt, Süss Microtec
finanzen.net Schwacher Handel in Paris: CAC 40 sackt am Mittwochnachmittag ab
finanzen.net Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 zeigt sich am Mittwochmittag leichter
TraderFox LVMH: Luxus unter Druck und dennoch erstaunlich widerstandsfähig!
dpa-afx ROUNDUP: Handelskonflikte belasten Luxuskonzern LVMH - Aktie gibt deutlich nach
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Indizes etwas leichter - ASML stark, LVMH schwach
Business Times LVMH suffers sluggish sales of high-end fashion and handbags
Financial Times Luxury stocks fall after LVMH delivers mixed results
Financial Times Executive shuffle dominates annual LVMH showcase
Financial Times What are the big hits at LVMH watch week?
Business Times Why Chinese shoppers are choosing local luxury over LVMH and Gucci
Business Times Why Chinese shoppers are choosing local luxury over LVMH
Business Times Europe: Stocks end higher as LVMH drives luxury rally
Business Times LVMH surges to biggest daily jump in 20 years as China demand sparks US$80 billion luxury rally
