ING Group Aktie
Marktkap. 70,46 Mrd. EURKGV 7,64 Div. Rendite 7,01%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
ING Group Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ING nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,40 Euro belassen. Die Bank habe einen starken Jahresschluss hingelegt, lobte Johan Ekblom am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die angehobenen Ziele entsprächen aber bereits weitgehend den Konsensschätzungen./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ING Group Buy
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
27,40 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,61 €
|Abst. Kursziel*:
11,34%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,97%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
