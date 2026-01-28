DAX 24.619 -0,8%ESt50 5.963 +0,5%MSCI World 4.559 +0,1%Top 10 Crypto 11,38 -2,3%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.592 -1,2%Euro 1,1951 -0,1%Öl 69,95 +1,8%Gold 5.531 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Bayer BAY001 ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F OHB 593612
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX leichter -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- DroneShield, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Deutsche Bank AG beurteilt Siemens Energy-Aktie mit Buy Deutsche Bank AG beurteilt Siemens Energy-Aktie mit Buy
Daimler Truck-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Buy Daimler Truck-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ING Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
ING Group Aktien-Sparplan
24,92 EUR +0,05 EUR +0,20 %
STU
24,71 EUR -0,13 EUR -0,52 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 70,46 Mrd. EUR

KGV 7,64 Div. Rendite 7,01%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ANV3

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0011821202

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol INGVF

UBS AG

ING Group Buy

11:56 Uhr
ING Group Buy
Aktie in diesem Artikel
ING Group
24,92 EUR 0,05 EUR 0,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ING nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,40 Euro belassen. Die Bank habe einen starken Jahresschluss hingelegt, lobte Johan Ekblom am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die angehobenen Ziele entsprächen aber bereits weitgehend den Konsensschätzungen./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ING Group Buy

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
27,40 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,61 €		 Abst. Kursziel*:
11,34%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,97%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ING Group

11:56 ING Group Buy UBS AG
10:41 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
27.01.26 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
21.01.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 ING Group Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ING Group

dpa-afx Starkes Schlussquartal ING-Aktie gibt ab: Bank verdient mehr als erwartet und hebt Renditeziel für 2027 an ING-Aktie gibt ab: Bank verdient mehr als erwartet und hebt Renditeziel für 2027 an
dpa-afx ING will Baukredite mit KI in 30 Minuten prüfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Ausblick: ING Group präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ING Group von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Erste Schätzungen: ING Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
TraderFox Stocks in Action: Leonardo, ING Groep, Symrise, PVA Tepla und Fuchs.
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 10 Jahren eingebracht
Benzinga Peering Into ING Groep NV&#39;s Recent Short Interest
Zacks What Makes ING Groep (ING) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Do Options Traders Know Something About ING Groep Stock We Don't?
Zacks ING Groep (ING) Is Up 0.12% in One Week: What You Should Know
Zacks Why ING Groep (ING) is a Great Dividend Stock Right Now
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
PR Newswire Cambrian and ING Announce $150 Million Facility
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
RSS Feed
ING Group zu myNews hinzufügen