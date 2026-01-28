DAX 24.602 -0,9%ESt50 5.956 +0,4%MSCI World 4.559 +0,1%Top 10 Crypto 11,38 -2,2%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.482 -1,3%Euro 1,1949 -0,1%Öl 69,98 +1,8%Gold 5.533 +2,2%
Nach Fed-Entscheid: DAX leichter -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- DroneShield, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Fresenius Aktie

Marktkap. 27,9 Mrd. EUR

KGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560

ISIN DE0005785604

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet mit einem soliden Jahresabschluss der Bad Homburger, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb. Für 2026 dürften sie sich wie gewohnt konservative Ziele setzen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

