Deutsche Bank AG

Fresenius SECo Buy

13:26 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet mit einem soliden Jahresabschluss der Bad Homburger, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb. Für 2026 dürften sie sich wie gewohnt konservative Ziele setzen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET

