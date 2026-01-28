CHRO

HENSOLDT hat einen neuen Personalvorstand gefunden. Wie der Rüstungskonzern mitteilte, wird Inka Tews das Amt zum 1. Mai übernehmen.

Die 55-Jährige folgt in der Position des Chief Human Resources Officer (CHRO) auf Lars Immisch, der das Unternehmen aus gesundheitlichen Gründen Ende März verlässt. Immisch gehört dem Führungsgremium seit dem 1. Oktober 2022 an. Inka Tews bringt den weiteren Angaben zufolge über 25 Jahre Erfahrung im Personalmanagement internationaler Technologiekonzerne mit. Zuletzt leitete sie als Senior Vice President Human Resources globale HR-Bereiche mit dem Schwerpunkt Business Partnering bei Infineon .

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung