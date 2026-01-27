DAX 24.845 -0,2%ESt50 5.990 -0,1%MSCI World 4.559 +0,0%Top 10 Crypto 11,60 +1,4%Nas 23.817 +0,9%Bitcoin 74.416 +0,3%Euro 1,1984 -0,5%Öl 67,22 -0,7%Gold 5.277 +1,9%
HENSOLDT Aktie

Marktkap. 9,77 Mrd. EUR

KGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000

ISIN DE000HAG0005

Symbol HNSDF

Morgan Stanley

HENSOLDT Equal-weight

09:56 Uhr
HENSOLDT Equal-weight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Hensoldt von 78 auf 82 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sei bei dem Rüstungswert nun wieder ausgeglichener, schrieb Ross Law am Mittwoch mit Blick auf die jüngste Kurskorrektur sowie gesunkene Markterwartungen./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 06:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Equal-weight

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
Morgan Stanley		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Equal-weight		 Kurs*:
80,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
88,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ross Law 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

