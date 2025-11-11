DAX 24.381 +1,2%ESt50 5.787 +1,1%MSCI World 4.410 +0,1%Top 10 Crypto 13,93 +2,2%Nas 23.334 -0,6%Bitcoin 87.786 -1,2%Euro 1,1597 +0,1%Öl 62,85 -3,6%Gold 4.199 +1,8%
HENSOLDT Aktie

DZ BANK

HENSOLDT Kaufen

16:51 Uhr
HENSOLDT Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hensoldt nach einem Kapitalmarkttag von 116 auf 112 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die mittelfristigen Wachstumsaussichten seien für den Radar-Spezialisten weiterhin gut, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte verwies auf die erwartete stärkere Entwicklung beim Auftragseingang bis 2030. Der wachsende Umsatzanteil mit Lösungen im Bereich Software-definierte Verteidigung sollte zusammen mit dem infolge der höheren installierten Basis zu erwartenden Zuwachs im Servicegeschäft ab 2030 zu einem höheren Anteil wiederkehrender Umsätze beitragen./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Kaufen

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
89,53 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
82,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Schmidt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
96,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HENSOLDT

16:51 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
10:46 HENSOLDT Hold Warburg Research
08:56 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
08:01 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
08:01 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

