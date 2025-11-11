HENSOLDT Aktie
Marktkap. 10,97 Mrd. EURKGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000
ISIN DE000HAG0005
Symbol HNSDF
HENSOLDT Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hensoldt nach einem Kapitalmarkttag von 116 auf 112 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die mittelfristigen Wachstumsaussichten seien für den Radar-Spezialisten weiterhin gut, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte verwies auf die erwartete stärkere Entwicklung beim Auftragseingang bis 2030. Der wachsende Umsatzanteil mit Lösungen im Bereich Software-definierte Verteidigung sollte zusammen mit dem infolge der höheren installierten Basis zu erwartenden Zuwachs im Servicegeschäft ab 2030 zu einem höheren Anteil wiederkehrender Umsätze beitragen./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HENSOLDT
Zusammenfassung: HENSOLDT Kaufen
|Unternehmen:
HENSOLDT
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
89,53 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
82,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Holger Schmidt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HENSOLDT
|16:51
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|10:46
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|08:56
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:51
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|10:46
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|08:56
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:51
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|08:56
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:46
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|08:01
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital