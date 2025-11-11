DZ BANK

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hensoldt nach einem Kapitalmarkttag von 116 auf 112 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die mittelfristigen Wachstumsaussichten seien für den Radar-Spezialisten weiterhin gut, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte verwies auf die erwartete stärkere Entwicklung beim Auftragseingang bis 2030. Der wachsende Umsatzanteil mit Lösungen im Bereich Software-definierte Verteidigung sollte zusammen mit dem infolge der höheren installierten Basis zu erwartenden Zuwachs im Servicegeschäft ab 2030 zu einem höheren Anteil wiederkehrender Umsätze beitragen./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

