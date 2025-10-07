Frauen brauchen keine rosa Einhorn-Finanzen
aktualisiert 21.03.25 17:48 Uhr
Geldanlage wird Frauen oftmals als komplexer monetärer Hochleistungssport verkauft. Dabei brauchen Frauen keine Sonderbehandlung. Im Gegenteil. Das wichtigste Asset bringen sie ohnehin mit.
