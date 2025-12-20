Portfolio-Update: Westwing - Korrektur als Kaufchance
Die Aktie von Westwing, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, stand zuletzt etwas unter Druck. Nach unserer Einschätzung ist das aber nicht auf die Geschäftsaussichten zurückzuführen.
Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlageexperte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.
Nach einer sehr starken Kursentwicklung im Sommer hat die Aktie von Westwing im August eine Seitwärtskonsolidierung auf hohem Niveau gestartet. Im November hat sie dann den Ausbruch aus dieser Range versucht - und ist trotz starker Quartalszahlen, die eine Rückkehr auf den Wachstumspfad belegt und eine weitere deutliche Ertragsverbesserung gezeigt haben, zunächst gescheitert. [...]
