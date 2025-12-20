Portfolio-Update: Westwing - Korrektur als Kaufchance

Value-Stars-Kolumne

Die Aktie von Westwing, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, stand zuletzt etwas unter Druck. Nach unserer Einschätzung ist das aber nicht auf die Geschäftsaussichten zurückzuführen.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Nach einer sehr starken Kursentwicklung im Sommer hat die Aktie von Westwing im August eine Seitwärts­konsolidierung auf hohem Niveau gestartet. Im November hat sie dann den Ausbruch aus dieser Range versucht - und ist trotz starker Quartalszahlen, die eine Rückkehr auf den Wachstumspfad belegt und eine weitere deutliche Ertrags­verbesserung gezeigt haben, zunächst gescheitert. [...]

