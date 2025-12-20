Portfolio-Update: Westwing - Korrektur als Kaufchance

DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +5,2%Nas23.308 +1,3%Bitcoin75.350 +0,2%Euro1,1714 ±-0,0%Öl60,47 +1,3%Gold4.339 +0,1%
Value-Stars-Kolumne

20.12.25 21:33 Uhr




Die Aktie von Westwing, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, stand zuletzt etwas unter Druck. Nach unserer Einschätzung ist das aber nicht auf die Geschäftsaussichten zurückzuführen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Westwing AG
11,40 EUR 0,10 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Value-Stars-Deutschland-Index
254,0 PKT 0,0 PKT 0,00%
Charts|News|Analysen

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Nach einer sehr starken Kursentwicklung im Sommer hat die Aktie von Westwing im August eine Seitwärts­konsolidierung auf hohem Niveau gestartet. Im November hat sie dann den Ausbruch aus dieser Range versucht - und ist trotz starker Quartalszahlen, die eine Rückkehr auf den Wachstumspfad belegt und eine weitere deutliche Ertrags­verbesserung gezeigt haben, zunächst gescheitert.  [...]

Weiterlesen auf value-stars.de

 

 

Nachrichten zu Westwing AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Westwing AG

DatumRatingAnalyst
07.11.2024Westwing BuyJefferies & Company Inc.
16.01.2023Westwing BuyJefferies & Company Inc.
30.03.2022Westwing BuyHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
29.03.2022Westwing BuyBaader Bank
26.01.2022Westwing BuyBaader Bank
