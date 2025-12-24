DAX25.352 +0,3%Est506.041 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,74 -3,9%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.350 -1,2%Euro1,1609 -0,3%Öl63,82 -2,4%Gold4.616 -0,2%
15.01.26 22:41 Uhr

Portfolio-Update: Westwing: Die Erntezeit steht an

Westwing hat im letzten Jahr deutliche Fortschritte gemacht. Der Trend dürfte sich 2026 fortsetzen.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Westwing, ein Spezialist für hochwertige Home & Living-Produkte, die überwiegend online vertrieben werden, hat im letzten Jahr gute Grundlagen für eine erfolgreiche Finanzperiode 2026 geschaffen: Zehn weitere europäische Märkte wurden erschlossen und mehrere stationäre Geschäfte eröffnet, was einen Wachstumsschub für 2026 verspricht. [...]

Weiterlesen auf value-stars.de

 

 

07.11.2024Westwing BuyJefferies & Company Inc.
16.01.2023Westwing BuyJefferies & Company Inc.
30.03.2022Westwing BuyHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
29.03.2022Westwing BuyBaader Bank
26.01.2022Westwing BuyBaader Bank
