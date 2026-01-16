DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,97 +1,8%Nas23.515 -0,1%Bitcoin82.098 -0,3%Euro1,1595 ±-0,0%Öl64,13 +0,4%Gold4.595 -0,5%
Heute im Fokus
DAX geht leichter ins Wochenende -- US-Börsen knapp im Minus -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Gold bleibt gefragt: US-Banken prognostizieren auch für 2026 weiteren Höhenflug Gold bleibt gefragt: US-Banken prognostizieren auch für 2026 weiteren Höhenflug
Schwarzbuch Börse 2025: Die waren die größten Kapitalvernichter im vergangenen Jahr Schwarzbuch Börse 2025: Die waren die größten Kapitalvernichter im vergangenen Jahr
Tech-Branche im Fokus

Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 3 im Überblick

17.01.26 03:08 Uhr
TecDAX KW 3: Die größten Gewinner und Verlierer der Woche | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 3 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.751,1 PKT -20,7 PKT -0,55%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 3

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 03/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 09.01.2026 und dem 16.01.2026. Stand ist der 16.01.2026.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: ATOSS Software

ATOSS Software: -11,04 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 29: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -9,61 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 28: SMA Solar

SMA Solar: -6,69 Prozent

Quelle: SMA Solar

Platz 27: Ottobock

Ottobock: -4,96 Prozent

Quelle: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Platz 26: United Internet

United Internet: -4,82 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 25: SAP SE

SAP SE: -4,80 Prozent

Quelle: SAP

Platz 24: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -4,75 Prozent

Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com

Platz 23: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: -4,41 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 22: TeamViewer

TeamViewer: -4,09 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 21: Nagarro SE

Nagarro SE: -4,01 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 20: freenet

freenet: -3,67 Prozent

Quelle: freenet

Platz 19: AIXTRON SE

AIXTRON SE: -2,13 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 18: IONOS

IONOS: -1,80 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 17: Kontron

Kontron: -0,79 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 16: Nordex

Nordex: -0,50 Prozent

Quelle: Nordex AG

Platz 15: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -0,45 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 14: 1&1

1&1: -0,19 Prozent

Quelle: 1&1 AG

Platz 13: QIAGEN

QIAGEN: 0 Prozent

Quelle: QIAGEN

Platz 12: EVOTEC SE

EVOTEC SE: 0,35 Prozent

Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Platz 11: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: 0,37 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 10: Infineon

Infineon: 0,91 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 9: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 0,92 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 8: Sartorius vz

Sartorius vz: 1,17 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 7: HENSOLDT

HENSOLDT: 1,70 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 6: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 2,36 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 5: CANCOM SE

CANCOM SE: 3,44 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 4: Bechtle

Bechtle: 3,64 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 3: JENOPTIK

JENOPTIK: 4,77 Prozent

Quelle: JENOPTIK

Platz 2: Siltronic

Siltronic: 7,18 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 1: Drägerwerk

Drägerwerk: 18,81 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema TecDAX

03:08Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 3 im Überblick
16.01.26Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
16.01.26Deutsche Wirtschaft im Fokus – Baukonjunktur macht Hoffnung
16.01.26Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert schlussendlich im Minus
