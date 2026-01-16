Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 3 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 3 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 03/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 09.01.2026 und dem 16.01.2026. Stand ist der 16.01.2026.
Platz 30: ATOSS Software
ATOSS Software: -11,04 Prozent
Platz 29: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -9,61 Prozent
Platz 28: SMA Solar
SMA Solar: -6,69 Prozent
Platz 27: Ottobock
Ottobock: -4,96 Prozent
Platz 26: United Internet
United Internet: -4,82 Prozent
Platz 25: SAP SE
SAP SE: -4,80 Prozent
Platz 24: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -4,75 Prozent
Platz 23: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: -4,41 Prozent
Platz 22: TeamViewer
TeamViewer: -4,09 Prozent
Platz 21: Nagarro SE
Nagarro SE: -4,01 Prozent
Platz 20: freenet
freenet: -3,67 Prozent
Platz 19: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -2,13 Prozent
Platz 18: IONOS
IONOS: -1,80 Prozent
Platz 17: Kontron
Kontron: -0,79 Prozent
Platz 16: Nordex
Nordex: -0,50 Prozent
Platz 15: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -0,45 Prozent
Platz 14: 1&1
1&1: -0,19 Prozent
Platz 13: QIAGEN
QIAGEN: 0 Prozent
Platz 12: EVOTEC SE
EVOTEC SE: 0,35 Prozent
Platz 11: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: 0,37 Prozent
Platz 10: Infineon
Infineon: 0,91 Prozent
Platz 9: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 0,92 Prozent
Platz 8: Sartorius vz
Sartorius vz: 1,17 Prozent
Platz 7: HENSOLDT
HENSOLDT: 1,70 Prozent
Platz 6: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 2,36 Prozent
Platz 5: CANCOM SE
CANCOM SE: 3,44 Prozent
Platz 4: Bechtle
Bechtle: 3,64 Prozent
Platz 3: JENOPTIK
JENOPTIK: 4,77 Prozent
Platz 2: Siltronic
Siltronic: 7,18 Prozent
Platz 1: Drägerwerk
Drägerwerk: 18,81 Prozent
