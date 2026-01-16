DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,94 -4,9%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.579 -1,3%Euro1,1629 +0,4%Öl63,79 -0,6%Gold4.667 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Schaeffler SHA010
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump mit Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX deutlich im Minus erwartet -- Asiens Börsen überwiegend schwächer -- NVIDIA, Alphabet, Netflix, Bayer im Fokus
Top News
25.000-Punkte-Marke in Gefahr? DAX dürfte Trumps Zolldrohungen voraussichtlich absacken 25.000-Punkte-Marke in Gefahr? DAX dürfte Trumps Zolldrohungen voraussichtlich absacken
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE ASIEN/Keine klare Tendenz - Zwischen China-BIP und Zollsorgen

19.01.26 08:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Olympus Corp.
10,73 EUR -0,33 EUR -2,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
65,21 USD 22,88 USD 54,05%
Charts|News|Analysen
SK hynix Inc.
756.000,00 KRW 7.000,00 KRW 0,93%
Charts|News|Analysen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
292,00 EUR -3,50 EUR -1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Toyota Motor Corp.
19,52 EUR -0,22 EUR -1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Keine einheitliche Richtung hat es zu Wochenbeginn an den asiatischen Aktienmärkten gegeben. Im Blickpunkt standen unter anderem chinesische Wirtschaftsdaten. So hat sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal um 4,5 Prozent erhöht, blieb damit aber knapp unter der Prognose einer Zunahme um 4,6 Prozent. Damit erreichte Peking allerdings sein offizielles Jahreswachstumsziel und knüpfte an das reale BIP-Wachstum von 5 Prozent aus dem Jahr 2024 an. Während es für den Shanghai-Composite um 0,3 Prozent aufwärts ging, verlor der Hang-Seng-Index in Hongkong im späten Handel 1,0 Prozent.

Wer­bung

Auf die Stimmung drückten dagegen die angedrohten Zölle von US-Präsident Donald Trump, der im Zuge des Grönland-Streits insgesamt acht europäischen Ländern mit einem 10-prozentigen Zusatzzoll gedroht hat. Der Schritt hat das Zeug, ein wegweisendes Handelsabkommen zu kippen, das Trump im vergangenen Jahr mit der EU erzielt hatte und das darauf abzielt, Zölle auf viele US-Exporte zu senken. Dies schürte Sorgen vor einem erneuten Zollstreit.

Chinas Wirtschaftswachstum für 2026 dürfte mindestens etwas schwächer ausfallen als das von 2025, sagte Volkswirtin Zichun Huang von Capital Economics. Die Konjunkturdaten für Dezember deuteten darauf hin, dass das Produktionswachstum zum Jahresende an Dynamik gewonnen habe. Dies sei jedoch größtenteils auf robuste Exporte zurückzuführen. Obwohl Chinas Wirtschaftswachstum für 2025 mit 5,0 Prozent dem Ziel der Regierung entsprochen habe, würden die offiziellen Zahlen das Tempo der wirtschaftlichen Expansion um mindestens 1,5 Prozentpunkte überbewerten, ergänzte die Ökonomin. Die chinesische Notenbank (PBoC) habe signalisiert, dass Leitzinssenkungen bevorstünden, wobei ein Schritt möglicherweise bereits am Dienstag erfolgen könnte. Dennoch dürfte eine schrittweise Lockerung der Geldpolitik die Wirtschaft nicht ankurbeln.

In Tokio setzten sich die Abgaben nach den jüngst starken Gewinnen fort, der Nikkei-225 reduzierte sich um weitere 0,7 Prozent auf 53.584 Punkte. Anleger beobachteten aufmerksam alle Details zu den Parlamentswahlen sowie die Strategie von Premierministerin Sanae Takaichi, mit der sie die Wirtschaft ankurbeln und das Vertrauen der Öffentlichkeit gewinnen wolle, hieß es. Auto- und Elektronikwerte führten die Verliererliste in Tokio an. Toyota Motor fielen um 1,3 Prozent und Olympus büßten 2,4 Prozent ein.

Wer­bung

An der Börse in Seoul setzte sich die jüngste Rally fort - der Kospi stieg den zwölften Handelstag in Folge und ging 1,3 Prozent höher aus dem Handel. Hier standen Chipwerte erneut auf der Kaufliste. Der US-Konzern Micron Technology will eine Produktionsstätte von der taiwanischen Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp für rund 1,8 Milliarden Dollar übernehmen. In Seoul gewannen die Aktien von Samsung Electronics und SK Hynix bis zu 1,2 Prozent. Für die Aktien von Taiwan Semiconductor ging es in Taipeh um weitere 3,0 Prozent nach oben.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.874,50 -0,3% +2,2% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 53.583,57 -0,7% +7,1% 07:00

Kospi (Seoul) 4.904,66 +1,3% +16,4% 07:30

Shanghai-Comp. 4.114,00 +0,3% +3,4% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.572,45 -1,0% +4,5% 09:00

Wer­bung

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:09 % YTD

EUR/USD 1,1640 0,5 1,1586 1,1612 -1,3%

EUR/JPY 183,64 0,4 182,92 183,66 -0,5%

EUR/GBP 0,8681 0,1 0,8675 0,8668 -0,7%

GBP/USD 1,3410 0,4 1,3355 1,3396 -0,6%

USD/JPY 157,76 -0,1 157,88 158,17 +1,0%

USD/KRW 1.473,76 0,0 1.473,58 1.470,91 +2,3%

USD/CNY 6,9969 -0,1 7,0016 7,0030 -0,3%

USD/CNH 6,9575 -0,1 6,9671 6,9655 -0,1%

USD/HKD 7,7963 -0,0 7,7980 7,7997 +0,3%

AUD/USD 0,6698 0,4 0,6673 0,6703 +0,6%

NZD/USD 0,5778 0,6 0,5744 0,5760 -0,1%

BTC/USD 92.574,30 -3,0 95.455,70 95.614,80 +7,4%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

Brent/ICE 63,64 64,13 -0,8% -0,49 +5,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.669,87 4.596,45 +1,6% +73,42 +6,4%

Silber 93,35 90,1495 +3,5% +3,20 +26,4%

Platin 2.023,76 2.018,86 +0,2% +4,90 +15,0%

Kupfer 5,89 5,83 +1,0% +0,06 +2,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2026 02:24 ET (07:24 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Taiwan Semiconductor Manufacturing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Olympus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Olympus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

DatumRatingAnalyst
14.10.2016Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
18.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
12.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyDeutsche Bank Securities
28.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
14.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
18.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
12.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyDeutsche Bank Securities
28.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
14.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyCitigroup Corp.
17.03.2011Taiwan Semiconductor Manufacturing overweightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
14.10.2016Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
01.06.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing neutralGoldman Sachs Group Inc.
02.09.2011Taiwan Semiconductor Manufacturing holdJefferies & Company Inc.
08.10.2009Taiwan Semiconductor DowngradeUBS AG
06.01.2009Taiwan Semiconductor neues KurszielCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
28.04.2006Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Am Tech/ JSA Research
08.03.2005Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Susquehanna Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen