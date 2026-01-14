DAX25.286 -0,5%Est506.005 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,26 +3,1%Nas23.472 -1,0%Bitcoin83.302 +1,8%Euro1,1646 ±0,0%Öl65,27 -0,3%Gold4.617 +0,7%
Erwartungen der Experten

TSMC-Aktie im Blick: Taiwan Semiconductor Manufacturing stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

14.01.26 23:18 Uhr
TSMC-Aktie im Blick: Was Experten von der bevorstehenden Bilanz des NVIDIA-Fertigers Taiwan Semiconductor Manufacturing erwarten | finanzen.net

Das prognostizieren Analysten für die TSMC-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
280,50 EUR -5,00 EUR -1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Taiwan Semiconductor Manufacturing wird am 15.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

25 Analysten schätzen im Schnitt, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,90 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,23 USD je Aktie gewesen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,97 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 25 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 44 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,32 USD, gegenüber 7,04 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 41 Analysten durchschnittlich auf 121,57 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 90,12 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

DatumRatingAnalyst
14.10.2016Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
18.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
12.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyDeutsche Bank Securities
28.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
14.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
18.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
12.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyDeutsche Bank Securities
28.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
14.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyCitigroup Corp.
17.03.2011Taiwan Semiconductor Manufacturing overweightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
14.10.2016Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
01.06.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing neutralGoldman Sachs Group Inc.
02.09.2011Taiwan Semiconductor Manufacturing holdJefferies & Company Inc.
08.10.2009Taiwan Semiconductor DowngradeUBS AG
06.01.2009Taiwan Semiconductor neues KurszielCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
28.04.2006Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Am Tech/ JSA Research
08.03.2005Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Susquehanna Financial

