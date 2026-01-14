Erwartungen der Experten

Das prognostizieren Analysten für die TSMC-Bilanz.

Taiwan Semiconductor Manufacturing wird am 15.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

25 Analysten schätzen im Schnitt, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,90 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,23 USD je Aktie gewesen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,97 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 25 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 44 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,32 USD, gegenüber 7,04 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 41 Analysten durchschnittlich auf 121,57 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 90,12 Milliarden USD generiert wurden.

