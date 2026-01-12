DAX25.418 +0,1%Est506.029 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 +4,2%Nas23.695 -0,2%Bitcoin80.099 +2,5%Euro1,1639 -0,3%Öl65,70 +2,2%Gold4.595 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Allianz 840400 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach US-Inflationsdaten stabil -- Wall Street uneins -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- AMD, Intel, Google, JPMorgan, Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
US-Berichtssaison startet: DAX stabil - neues Allzeithoch über 25.500er-Marke US-Berichtssaison startet: DAX stabil - neues Allzeithoch über 25.500er-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor
Analysten-Upgrade

AMD und Intel im Fokus: Analystenlob beflügelt die Kurse der Chipaktien

13.01.26 17:07 Uhr
Chipaktien unter Strom: Warum AMD- und Intel-Aktien an der NASDAQ plötzlich deutlich zulegen | finanzen.net

Positive Analystenstimmen geben den Aktien von AMD und Intel neuen Auftrieb. KeyBanc sieht vor allem im Server- und KI-Geschäft deutliches Potenzial.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
189,04 EUR 10,68 EUR 5,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
39,91 EUR 1,89 EUR 4,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
65,21 USD 22,88 USD 54,05%
Charts|News|Analysen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
287,00 EUR 2,50 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• KeyBanc hebt Bewertung für AMD und Intel auf "Overweight" an
• Starke Nachfrage nach Server-CPUs und KI-Infrastruktur als Kurstreiber
• Aktien reagieren mit deutlichen Kursgewinnen

Wer­bung

KeyBanc hebt AMD und Intel auf "Overweight"

Die Aktien von Advanced Micro Devices und Intel profitieren von einer positiven Neubewertung durch KeyBanc Capital Markets. Wie aus einem Bericht von "Barron’s" hervorgeht, hat der Analyst John Vinh beide Chipkonzerne auf "Overweight" hochgestuft. Hintergrund sind vor allem robuste Auftragseingänge im Servergeschäft sowie eine anhaltend hohe Nachfrage im Zuge des globalen Ausbaus von KI-Infrastruktur.

Laut Vinh seien sowohl AMD als auch Intel für das laufende Jahr bei Server-Prozessoren nahezu ausverkauft. "Unsere Erhebungen zeigen, dass Intel im Bereich Server-CPUs für dieses Jahr fast vollständig ausgebucht ist", zitiert Barron’s aus der Analystennotiz. Vor diesem Hintergrund erwäge Intel Preiserhöhungen von 10 bis 15 Prozent bei den durchschnittlichen Verkaufspreisen.

Intel punktet mit Serverchips und Foundry-Fantasie

Besonders für Intel sieht KeyBanc mehrere operative Lichtblicke. Neben der starken Nachfrage nach neuen Serverplattformen wie Granite Rapids oder Emerald Rapids verweist TipRanks auf eine zunehmende Akzeptanz bei großen Cloud-Anbietern, darunter Amazon Web Services. Diese Entwicklung stützt laut KeyBanc die Hoffnung, dass sich das zuletzt schwächelnde Rechenzentrums-Geschäft stabilisiert.

Wer­bung

Zusätzlich äußerte sich der Analyst positiv zu Intels Fortschritten im Auftragsfertigungsgeschäft. Zwar könne das Unternehmen mit dem 18A-Fertigungsprozess noch nicht zur Marktführerschaft von TSMC aufschließen, dennoch sei Intel auf einem guten Weg, sich als zweitstärkster Foundry-Anbieter zu etablieren. "Die Fortschritte bei 18A sind ausreichend, um Intel glaubwürdig als Nummer zwei vor Samsung zu positionieren", so Vinh laut Barron’s. Das Kursziel setzte KeyBanc auf 60 US-Dollar.

AMD profitiert von KI- und Cloud-Boom

Auch AMD sieht KeyBanc gut positioniert. Dem Bericht von TipRanks zufolge rechnet der Analyst mit einem Wachstum der Server-CPU-Umsätze von mindestens 50 Prozent im laufenden Jahr. Zusätzlich sollen neue KI-Grafikprozessoren wie MI355 und MI455 das Geschäft weiter antreiben. Für das KI-Segment erwartet KeyBanc jährliche Erlöse von 14 bis 15 Milliarden US-Dollar.

Vor diesem Hintergrund hob der Analyst nicht nur das Kursziel für AMD auf 270 US-Dollar an, sondern erhöhte auch die Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre. Die starke Nachfrage von Cloud-Kunden trotz teils angespannter Lieferketten im Speicherbereich wertet KeyBanc als strukturell positives Signal.

Wer­bung

So reagieren die Aktien auf das Analystenlob

An der Börse spiegelte sich die optimistische Einschätzung in kräftigen Kursbewegungen wider: Die AMD-Aktie hatte bereits am Vortag um 2,22 Prozent auf 207,69 US-Dollar zugelegt. Am heutigen Handelstag geht es weiter deutlich nach oben: Das Papier gewinnt an der NASDAQ zwischenzeitlich 5,61 Prozent auf 219,34 US-Dollar.

Bei Intel führte die Analysteneinschätzung zu einer Gegenbewegung: Nachdem die Aktie am Vortag um 3,27 Prozent auf 44,06 US-Dollar gefallen war, klettert sie heute zeitweise um 6,14 Prozent auf 46,77 US-Dollar.

Ein Blick auf die Analystenlandschaft zeigt jedoch Unterschiede in der Markteinschätzung. Für AMD liegen laut TipRanks 36 Analystenratings vor, davon 28 Kaufempfehlungen und keine Verkaufsvoten. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 283,66 US-Dollar, was einem impliziten Aufwärtspotenzial von rund 36,6 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht.

Bei Intel ist das Bild verhaltener: Von 29 Analysten empfehlen nur sechs den Kauf, während fünf zum Verkauf raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 40,17 US-Dollar unter dem letzten Schlusskurs und signalisiert rechnerisch ein Abwärtspotenzial von knapp neun Prozent.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2025AMD (Advanced Micro Devices) BuyUBS AG
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025AMD (Advanced Micro Devices) BuyUBS AG
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.01.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyUBS AG
22.02.2022AMD (Advanced Micro Devices) OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.02.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.07.2017AMD (Advanced Micro Devices) UnderweightBarclays Capital
07.07.2015AMD SellUBS AG
23.08.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
23.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
11.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) sellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AMD (Advanced Micro Devices) Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen